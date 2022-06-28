Додано: Вів 28 чер, 2022 17:38

Intento написав: Например, у того же monobank формулировки понятнее, проще, логичнее Например, у того же monobank формулировки понятнее, проще, логичнее

На першій лінії захисту знаходяться бізнес- та підтримуючі підрозділи банку. На другій лінії – підрозділи ризик-менеджменту та комплаєнс. На третій – Департамент внутрішнього аудиту проводить оцінку ефективності системи управління ризиком підрозділами першого і другого рівнів захисту та оцінку ефективності системи внутрішнього контролю.

Тут не следует забывать, шо есть обязательный Финмон от НБУ(Закон) и есть внутренний финмон от самого банка (внутр. расп-е). Но прикрывать свои хотелки коверканьем Закона эт уже слишкомА у ПУМБа вааще глубокоэшелонированнная оборона от клиента в три линии.Причем, похоже, даже с заград-отрядомПока доки от клиента пройдут те ТРИ линии, то клиент и сам може рассосется и забудет зачем ему гроши его нужныНуна шото типа Хаймерса найти для передачи док-ов в Департамент Принятия Отвественных Решений ((с)Чиполлино)