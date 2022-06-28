|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 17:27
ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи дайте посилання на такий пункт "про накопичувальний ліміт"
Категорически поддерживаю просьбу к Банку. Например, у того же monobank формулировки понятнее, проще, логичнее:
Если сумма пополнений за одну операцию или в течение месяца превысит 400 000 грн., банком могут быть запрошены документы...
И никаких маразматических "накоплений за все время действия ВП
"
-
Intento
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 06.06.16
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 17:32
А какие доки банк принимает в подтверждении средств? и каким образом кроме посещения отделений это можно решить?
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 17:38
Intento написав:
Например, у того же monobank формулировки понятнее, проще, логичнее
Тут не следует забывать, шо есть обязательный Финмон от НБУ(Закон) и есть внутренний финмон от самого банка (внутр. расп-е). Но прикрывать свои хотелки коверканьем Закона эт уже слишком
А у ПУМБа вааще глубокоэшелонированнная оборона от клиента в три линии.
На першій лінії захисту знаходяться бізнес- та підтримуючі підрозділи банку. На другій лінії – підрозділи ризик-менеджменту та комплаєнс. На третій – Департамент внутрішнього аудиту проводить оцінку ефективності системи управління ризиком підрозділами першого і другого рівнів захисту та оцінку ефективності системи внутрішнього контролю.
Причем, похоже, даже с заград-отрядом
Пока доки от клиента пройдут те ТРИ линии, то клиент и сам може рассосется и забудет зачем ему гроши его нужны
Нуна шото типа Хаймерса найти для передачи док-ов в Департамент Принятия Отвественных Решений ((с)Чиполлино)
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
4
Додано: Вів 28 чер, 2022 17:54
Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 18:21
anis написав:
Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!
разрыв отношений нах.
В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время.
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6723
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1325 раз.
- Подякували: 1348 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 18:24
anis написав:
Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!
просто забить болт.
вот если б на счету была бы одна гривна - то это уже была бы проблема
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3515
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1724 раз.
- Подякували: 1575 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 28 чер, 2022 18:30
Alex2007 написав: anis написав:
Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!
просто забить болт.
вот если б на счету была бы одна гривна - то это уже была бы проблема
2 грн перевел чтоб узнать что уже на вывод карта не работает, поэтому 2ка подвисла.
Карта то была только для зелёной тропинки))
Там ещё есть кредитка которую они тоже блоканули)) вот и думаю гасить или тоже забить?
Востаннє редагувалось anis
в Вів 28 чер, 2022 18:33, всього редагувалось 1 раз.
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 18:31
Мизантрóп написав: anis написав:
Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!
разрыв отношений нах.
В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время.
Если б у ПУМБа это можно было онлайн сделать так бы и поступил, а то ради этого ехать в активную зону не совсем хочется!
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 18:45
anis написав:
Там ещё есть кредитка которую они тоже блоканули)) вот и думаю гасить или тоже забить?
а вот это уже реальная проблема - пумба может потом и на счетчик поставить блокнутый кредитный счет.
ну и две гривни тоже жалко
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3515
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1724 раз.
- Подякували: 1575 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 28 чер, 2022 18:50
Alex2007 написав: anis написав:
Там ещё есть кредитка которую они тоже блоканули)) вот и думаю гасить или тоже забить?
а вот это уже реальная проблема - пумба может потом и на счетчик поставить блокнутый кредитный счет.
ну и две гривни тоже жалко
Ранее ПУМБ должен был по акции мне КК закрыть сумму полностью внёс, поэтому жду, но наверное уже не будет закрывать)) раз счёт блокнули.
Востаннє редагувалось anis
в Вів 28 чер, 2022 19:02, всього редагувалось 1 раз.
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|