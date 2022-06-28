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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 161162163164 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 25 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 3 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 32% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 3 Всього голосів : 25 Додано: Вів 28 чер, 2022 18:55 anis написав: Мизантрóп написав: anis написав: Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет

на котором 0 грн

его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?

ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно! Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счетна котором 0 грнего закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!

разрыв отношений нах.

В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время. разрыв отношений нах.В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время. Если б у ПУМБа это можно было онлайн сделать так бы и поступил, а то ради этого ехать в активную зону не совсем хочется! Если б у ПУМБа это можно было онлайн сделать так бы и поступил, а то ради этого ехать в активную зону не совсем хочется!

Податки документи, надати пояснення, закрити рахунки тут можна лише очно. Якщо Ви нікуди не хочете їхати, то но ясно, у чому Ваша дилема. У той же час, не зовсім зрозуміло, до чого тут активна зона: Ви в окупації і для візиту до відділення Вам потрібно перетнути лінію фронту? Податки документи, надати пояснення, закрити рахунки тут можна лише очно. Якщо Ви нікуди не хочете їхати, то но ясно, у чому Ваша дилема. У той же час, не зовсім зрозуміло, до чого тут активна зона: Ви в окупації і для візиту до відділення Вам потрібно перетнути лінію фронту? klug Повідомлень: 7053 З нами з: 18.08.14 Подякував: 302 раз. Подякували: 972 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 чер, 2022 19:03 Re: ПУМБ klug написав: anis написав: Мизантрóп написав: [quote="5452349:anis"]Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет

на котором 0 грн

его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?

ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!

разрыв отношений нах.

В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время. разрыв отношений нах.В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время. Если б у ПУМБа это можно было онлайн сделать так бы и поступил, а то ради этого ехать в активную зону не совсем хочется! Если б у ПУМБа это можно было онлайн сделать так бы и поступил, а то ради этого ехать в активную зону не совсем хочется!

Податки документи, надати пояснення, закрити рахунки тут можна лише очно. Якщо Ви нікуди не хочете їхати, то но ясно, у чому Ваша дилема. У той же час, не зовсім зрозуміло, до чого тут активна зона: Ви в окупації і для візиту до відділення Вам потрібно перетнути лінію фронту?[/quote]Так Податки документи, надати пояснення, закрити рахунки тут можна лише очно. Якщо Ви нікуди не хочете їхати, то но ясно, у чому Ваша дилема. У той же час, не зовсім зрозуміло, до чого тут активна зона: Ви в окупації і для візиту до відділення Вам потрібно перетнути лінію фронту?[/quote]Так anis

Повідомлень: 2745 З нами з: 22.11.15 Подякував: 105 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 161162163164 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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