anis написав:Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет на котором 0 грн его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее? ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!
разрыв отношений нах. В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время.
Если б у ПУМБа это можно было онлайн сделать так бы и поступил, а то ради этого ехать в активную зону не совсем хочется!
Податки документи, надати пояснення, закрити рахунки тут можна лише очно. Якщо Ви нікуди не хочете їхати, то но ясно, у чому Ваша дилема. У той же час, не зовсім зрозуміло, до чого тут активна зона: Ви в окупації і для візиту до відділення Вам потрібно перетнути лінію фронту?
Мизантрóп написав:[quote="5452349:anis"]Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет на котором 0 грн его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее? ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!
разрыв отношений нах. В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время.
Если б у ПУМБа это можно было онлайн сделать так бы и поступил, а то ради этого ехать в активную зону не совсем хочется!
Податки документи, надати пояснення, закрити рахунки тут можна лише очно. Якщо Ви нікуди не хочете їхати, то но ясно, у чому Ваша дилема. У той же час, не зовсім зрозуміло, до чого тут активна зона: Ви в окупації і для візиту до відділення Вам потрібно перетнути лінію фронту?[/quote]Так