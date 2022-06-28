RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 161162163164

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:55

  anis написав:
Мизантрóп написав:
  anis написав:Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!

разрыв отношений нах.
В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время.
Если б у ПУМБа это можно было онлайн сделать так бы и поступил, а то ради этого ехать в активную зону не совсем хочется!

Податки документи, надати пояснення, закрити рахунки тут можна лише очно. Якщо Ви нікуди не хочете їхати, то но ясно, у чому Ваша дилема. У той же час, не зовсім зрозуміло, до чого тут активна зона: Ви в окупації і для візиту до відділення Вам потрібно перетнути лінію фронту?
klug
 
Повідомлень: 7053
З нами з: 18.08.14
Подякував: 302 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:03

Re: ПУМБ

klug написав:
  anis написав:
Мизантрóп написав:[quote="5452349:anis"]Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!

разрыв отношений нах.
В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время.
Если б у ПУМБа это можно было онлайн сделать так бы и поступил, а то ради этого ехать в активную зону не совсем хочется!

Податки документи, надати пояснення, закрити рахунки тут можна лише очно. Якщо Ви нікуди не хочете їхати, то но ясно, у чому Ваша дилема. У той же час, не зовсім зрозуміло, до чого тут активна зона: Ви в окупації і для візиту до відділення Вам потрібно перетнути лінію фронту?[/quote]Так
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 22.11.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:15

Re: ПУМБ

в общем, только для кешбека
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4041
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:09

  cohan написав:в общем, только для кешбека

в общем, даже уже спорно
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 31.07.19
Подякував: 210 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:17

  копейка написав:
  cohan написав:в общем, только для кешбека

в общем, даже уже спорно

А я думаю, что нет. Тем более и выбора нет практически...
Vorlon
 
Повідомлень: 10226
З нами з: 14.06.13
Подякував: 482 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 161162163164
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen, копейка і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1635)
28.06.2022 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.