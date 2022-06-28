Додано: Вів 28 чер, 2022 21:39

Vorlon написав: копейка написав: cohan написав: в общем, только для кешбека в общем, только для кешбека

в общем, даже уже спорно в общем, даже уже спорно

А я думаю, что нет. Тем более и выбора нет практически... А я думаю, что нет. Тем более и выбора нет практически...

Если КБ превышает % по кредитке в случае блока, то теоретически да.Только его в данном случае уже не будет куда вывести.Отсутствие выбора - само по себе уже выбор. Выбор банка.Клиент действует исходя из этих условий, обстоятельств и необходимости.Про мышей и кактус уже не раз было сказано, сейчас уже достаточно все красноречиво.Так что все на любителя.