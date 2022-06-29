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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 09:33
-VICTOR- З 17.03.2022 вступив в силу Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану». На основі цього закону, Банком був запроваджений накопичувальний ліміт на внесення готівки. Сюди входять внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС (термінали) та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки на рахунки.
Додано: Сер 29 чер, 2022 09:50
Re: ПУМБ
А кто-то имел дело с налоговой амнистией - в каком банке лучше открывать счёт и т.д.?
Додано: Сер 29 чер, 2022 09:54
PUMB
Повторяю вопрос - накопительный лимит по каждому счёту отдельно или по всем счетам клиента сразу?
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