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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 09:33
-VICTOR- З 17.03.2022 вступив в силу Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану». На основі цього закону, Банком був запроваджений накопичувальний ліміт на внесення готівки. Сюди входять внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС (термінали) та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки на рахунки.
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PUMB
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:50
А кто-то имел дело с налоговой амнистией - в каком банке лучше открывать счёт и т.д.?
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бульбик
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:54
PUMB
Повторяю вопрос - накопительный лимит по каждому счёту отдельно или по всем счетам клиента сразу?
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Vorlon
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:58
Искатель написав: ol_zy написав:
блокировка будет, у меня были пополнения исключительно с привата с моего же счета (по номеру счета делал), возможно что-то было с моно и с альфы (тоже со своих счетов). В итоге был блок за наличное пополнение... И никакие выписки с др. банков где видно что пополнения шли исключительно с моих же счетов их не устраивают - они их отменили своим внутренним распоряжением...
Уважаемый представитель банка PUMB
!
Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти слова форумчанина.
Получается, что Вы здесь обманываете все наше форумное сообщество или же (на непонятном основании) приравниваете переводы из другого банка к пополнению наличными?
Я думаю, Вы понимаете, что мы так этого не оставим, пока до конца не выясним истину. В интересах банка дать исчерпывающие и правдивые ответы и не доводить ситуацию до скандала.
Уважаемый представитель банка PUMB
!
Я не отстану, пока не получу исчерпывающего ответа!
Прошу журналистов, работающих на форуме, обратить внимание на попытки представителя банка замолчать неудобные вопросы.
Но ничего не выйдет. Ответить придется.
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Искатель
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:03
Хочу поінформувати учасників форуму, що редакція уважно стежить за тим, що відбувається.
Сьогодні заплановано відправити черговий журналістський запит до банку ПУМБ з уточнюючими запитаннями.
Хоча вже з'являються сумніви, що банк надасть детальні відповіді.
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ShtormK
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:05
Но инструктор — парень дока,
PUMB написав:-VICTOR-
З 17.03.2022 вступив в силу Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану». На основі цього закону, Банком був запроваджений накопичувальний ліміт на внесення готівки. Сюди входять внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС (термінали) та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки на рахунки.
Деловой, попробуй срежь!
И опять пошла морока
Про коварный зарубеж...
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Ferlakur
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:49
PUMB написав:
Банком був запроваджений накопичувальний ліміт на внесення готівки
Тобто це рішення ФінМону самого Банку.
Вимоги СБУ і НБУ до цього НЕ МАЮТЬ ніяких відносин.
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Amethyst
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:13
Интересно, а руководство банка в курсе, что творит их доблестный финмониторинг?
Ведь эти действия можно расценить, как диверсию изнутри с целью создания негативной репутации банка.
Надо бы поискать на Фейсбуке аккаунты руководителей банка и написать им туда пару соображений...
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Искатель
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:19
Vorlon Ліміт діє разом по усім рахункам.
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PUMB
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:27
Уважаемый представитель банка PUMB!
На каком основании Вы приравниваете безналичные пополнения карточных счетов путем перевода с карты другого банка на карту банка ПУМБ к наличным пополнениям?
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Искатель
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