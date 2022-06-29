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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:28

  Искатель написав:Интересно, а руководство банка в курсе, что творит их доблестный финмониторинг?
Ведь эти действия можно расценить, как диверсию изнутри с целью создания негативной репутации банка.
Надо бы поискать на Фейсбуке аккаунты руководителей банка и написать им туда пару соображений...

Може сразу Ринату Леонидычу?))
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:51

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Интересно, а руководство банка в курсе, что творит их доблестный финмониторинг?
Ведь эти действия можно расценить, как диверсию изнутри с целью создания негативной репутации банка.
Надо бы поискать на Фейсбуке аккаунты руководителей банка и написать им туда пару соображений...

Може сразу Ринату Леонидычу?))

У меня есть позитивный опыт переписки с руководством пары банков через ФБ. Уверен, хоть кто-то из замов (структуру руководства ПУМБ можно найти) есть на ФБ.
Просто такой беспредел творится, "а мужики-то не знают".
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:54

Re: ПУМБ

Царь хороший, бояре плохие ))))))))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:56

  mikos написав:Царь хороший, бояре плохие ))))))))

Да нет, просто кто-то решил поусердствовать излишне.
Дураков на местах хватает в любом банке. Поверьте, насмотрелся...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:40

  бульбик написав:А кто-то имел дело с налоговой амнистией - в каком банке лучше открывать счёт и т.д.?
я сам бы тоже послушал бывалых.

и да, :) вопросом на вопрос : думаете, во время ВП не растянут дэдлайн этой авантюрки еще на полгода-годик ?
flysoulfly
 
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