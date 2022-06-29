|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:28
Искатель написав:
Интересно, а руководство банка в курсе, что творит их доблестный финмониторинг?
Ведь эти действия можно расценить, как диверсию изнутри с целью создания негативной репутации банка.
Надо бы поискать на Фейсбуке аккаунты руководителей банка и написать им туда пару соображений...
Може сразу Ринату Леонидычу?))
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4259
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:51
Ferlakur написав: Искатель написав:
Интересно, а руководство банка в курсе, что творит их доблестный финмониторинг?
Ведь эти действия можно расценить, как диверсию изнутри с целью создания негативной репутации банка.
Надо бы поискать на Фейсбуке аккаунты руководителей банка и написать им туда пару соображений...
Може сразу Ринату Леонидычу?))
У меня есть позитивный опыт переписки с руководством пары банков через ФБ. Уверен, хоть кто-то из замов (структуру руководства ПУМБ можно найти) есть на ФБ.
Просто такой беспредел творится, "а мужики-то не знают".
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5486
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 840 раз.
- Подякували: 4634 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:54
Царь хороший, бояре плохие ))))))))
-
mikos
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:56
mikos написав:
Царь хороший, бояре плохие ))))))))
Да нет, просто кто-то решил поусердствовать излишне.
Дураков на местах хватает в любом банке. Поверьте, насмотрелся...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5486
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 840 раз.
- Подякували: 4634 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Сер 29 чер, 2022 12:40
бульбик написав:
А кто-то имел дело с налоговой амнистией - в каком банке лучше открывать счёт и т.д.?
я сам бы тоже послушал бывалых.
и да,
вопросом на вопрос : думаете, во время ВП не растянут дэдлайн этой авантюрки еще на полгода-годик ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 586
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|