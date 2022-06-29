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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:28

  Искатель написав:Интересно, а руководство банка в курсе, что творит их доблестный финмониторинг?
Ведь эти действия можно расценить, как диверсию изнутри с целью создания негативной репутации банка.
Надо бы поискать на Фейсбуке аккаунты руководителей банка и написать им туда пару соображений...

Може сразу Ринату Леонидычу?))
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:51

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Интересно, а руководство банка в курсе, что творит их доблестный финмониторинг?
Ведь эти действия можно расценить, как диверсию изнутри с целью создания негативной репутации банка.
Надо бы поискать на Фейсбуке аккаунты руководителей банка и написать им туда пару соображений...

Може сразу Ринату Леонидычу?))

У меня есть позитивный опыт переписки с руководством пары банков через ФБ. Уверен, хоть кто-то из замов (структуру руководства ПУМБ можно найти) есть на ФБ.
Просто такой беспредел творится, "а мужики-то не знают".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:54

Re: ПУМБ

Царь хороший, бояре плохие ))))))))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:56

  mikos написав:Царь хороший, бояре плохие ))))))))

Да нет, просто кто-то решил поусердствовать излишне.
Дураков на местах хватает в любом банке. Поверьте, насмотрелся...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:40

  бульбик написав:А кто-то имел дело с налоговой амнистией - в каком банке лучше открывать счёт и т.д.?
я сам бы тоже послушал бывалых.

и да, :) вопросом на вопрос : думаете, во время ВП не растянут дэдлайн этой авантюрки еще на полгода-годик ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:18

Искатель Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН або номер телефону, щоб ми перевірили інформацію. У Вас могло відбутися блокування рахунку з іншої причини, не пов'язаної з лімітом на внесення.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:22

  PUMB написав:Искатель Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН або номер телефону, щоб ми перевірили інформацію. У Вас могло відбутися блокування рахунку з іншої причини, не пов'язаної з лімітом на внесення.

У меня не было (и надеюсь, никогда не будет) блокировки моих счетов в ПУМБ.

Я Вам задал вполне четкий и конкретный вопрос, на который жду ответ.
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:26

  Искатель написав:Уважаемый представитель банка PUMB!
На каком основании Вы приравниваете безналичные пополнения карточных счетов путем перевода с карты другого банка на карту банка ПУМБ к наличным пополнениям?


Они понимают все четко. Это другие банки понимают по своему.
Если сделал перевод с других своих счетов других банков на свой но лимит больше чем сколько то денег. Объясни где взял все.
А то по логике нас пользователей пошел во все банки закинул по 200т а потом в пумб слил 4млн и говорить ну я же переводы делал безнальные. У пумб а такое не проходит :(
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:48

Ув. представитель банка.
У Вас спрашивают конкретные действия, когда могут заглючить клиента 400+
Или у Вас политика заглючить, а потом приходите к нам на поклон с папками документов.
Ведь у Вас каждый день новые формулировки ответов, поэтому клиенты и начинают выводить с банка средства, ложить карты на полку, что бы потом не бегать к вам месецами и доказывать, что клиент не террорист.
На минфине мне Ваш представитель ответил, считайте всё что светится у вас зеленым в выписке. Считал, больше 500тыс. Не глючат. Прошу Вашего сотрудника пересчетать самостоятельно - не хотим.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:52

ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.
Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.
Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.
PUMB
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