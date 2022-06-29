Додано: Сер 29 чер, 2022 14:05

PUMB написав: Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення. Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.

А конкретно можно узнать когда а именно прибл. от которой суммы придёт сообщение.Предположим у меня приблиз. прошло 355тыс.грн. Сообщения нет, пополняю на 50 тыс и попал под фин. и глюк.Поэтому когда ждать сообщения? Считать Вы не хотите, а клиент может и не знать, что его могут уже глюкануть. Это что теперь мне надо пополнять на 100грн и ждать глюкнут или не глюкнут?Каждый раз с 17 марта предварительно считать и думать правильно посчитал или может ошибся на 10грн??? Так сейчас июнь, а дальше в декабре сидеть и пролистовать часами что пополнял и как пополнял. Больше работы нет как сидеть и боятся про ваш глюк. Лучше вообще не пользоваться вашим услугами, пока не привидёте в рамки законов