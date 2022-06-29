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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

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ПУМБ 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:56

Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:00

  Искатель написав:Просто такой беспредел творится, "а мужики-то не знают".

В 99% "мужики все знают", больше того, они не на положении молчаливых ягнят, они принимают решения, но им удобно не знать если что.
Просто что-то решить после 2012 года в банке стало достаточно проблематично, даже в более простых ситуациях. И поэтому уже не первую неделю идут здесь разбирательства, а воз и ныне там.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 29 чер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:05

  PUMB написав:Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.


А конкретно можно узнать когда а именно прибл. от которой суммы придёт сообщение.
Предположим у меня приблиз. прошло 355тыс.грн. Сообщения нет, пополняю на 50 тыс и попал под фин. и глюк.
Поэтому когда ждать сообщения? Считать Вы не хотите, а клиент может и не знать, что его могут уже глюкануть. Это что теперь мне надо пополнять на 100грн и ждать глюкнут или не глюкнут?

Каждый раз с 17 марта предварительно считать и думать правильно посчитал или может ошибся на 10грн??? Так сейчас июнь, а дальше в декабре сидеть и пролистовать часами что пополнял и как пополнял. Больше работы нет как сидеть и боятся про ваш глюк. Лучше вообще не пользоваться вашим услугами, пока не привидёте в рамки законов
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:14

  PUMB написав:Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.


  PUMB написав:Vorlon Ліміт діє разом по усім рахункам.


Мені оператор гарячої лінії повідомила, що в межах накопичувального ліміту 400 тис. грн сумуються усі надходження, як готівкові, так і безготівкові, і рахуються окремо по кожному рахунку клієнта.

Питання: хто з вас бреше?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:14

  Искатель написав:Уважаемый представитель банка PUMB!
На каком основании Вы приравниваете безналичные пополнения карточных счетов путем перевода с карты другого банка на карту банка ПУМБ к наличным пополнениям?


на основании отсутствия данных об отправителе

PPS конечно, хотелось бы обсудить ПОЧЕМУ это делает банк и ЧТО вообще происходит, но, увы
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:17

  cohan написав:PPS конечно, хотелось бы обсудить ПОЧЕМУ это делает банк и ЧТО вообще происходит, но, увы

Забавно это все. :?
копейка
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