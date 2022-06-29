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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:56
Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:00
В 99% "мужики все знают", больше того, они не на положении молчаливых ягнят, они принимают решения, но им удобно не знать если что.
Просто что-то решить после 2012 года в банке стало достаточно проблематично, даже в более простых ситуациях. И поэтому уже не первую неделю идут здесь разбирательства, а воз и ныне там.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 29 чер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:05
А конкретно можно узнать когда а именно прибл. от которой суммы придёт сообщение.
Предположим у меня приблиз. прошло 355тыс.грн. Сообщения нет, пополняю на 50 тыс и попал под фин. и глюк.
Поэтому когда ждать сообщения? Считать Вы не хотите, а клиент может и не знать, что его могут уже глюкануть. Это что теперь мне надо пополнять на 100грн и ждать глюкнут или не глюкнут?
Каждый раз с 17 марта предварительно считать и думать правильно посчитал или может ошибся на 10грн??? Так сейчас июнь, а дальше в декабре сидеть и пролистовать часами что пополнял и как пополнял. Больше работы нет как сидеть и боятся про ваш глюк. Лучше вообще не пользоваться вашим услугами, пока не привидёте в рамки законов
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:14
Мені оператор гарячої лінії повідомила, що в межах накопичувального ліміту 400 тис. грн сумуються усі надходження, як готівкові, так і безготівкові, і рахуються окремо по кожному рахунку клієнта.
Питання: хто з вас бреше?
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:14
на основании отсутствия данных об отправителе
PPS конечно, хотелось бы обсудить ПОЧЕМУ это делает банк и ЧТО вообще происходит, но, увы
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:17
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