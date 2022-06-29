|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:56
Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:00
В 99% "мужики все знают", больше того, они не на положении молчаливых ягнят, они принимают решения, но им удобно не знать если что.
Просто что-то решить после 2012 года в банке стало достаточно проблематично, даже в более простых ситуациях. И поэтому уже не первую неделю идут здесь разбирательства, а воз и ныне там.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 29 чер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:05
А конкретно можно узнать когда а именно прибл. от которой суммы придёт сообщение.
Предположим у меня приблиз. прошло 355тыс.грн. Сообщения нет, пополняю на 50 тыс и попал под фин. и глюк.
Поэтому когда ждать сообщения? Считать Вы не хотите, а клиент может и не знать, что его могут уже глюкануть. Это что теперь мне надо пополнять на 100грн и ждать глюкнут или не глюкнут?
Каждый раз с 17 марта предварительно считать и думать правильно посчитал или может ошибся на 10грн??? Так сейчас июнь, а дальше в декабре сидеть и пролистовать часами что пополнял и как пополнял. Больше работы нет как сидеть и боятся про ваш глюк. Лучше вообще не пользоваться вашим услугами, пока не привидёте в рамки законов
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:14
Мені оператор гарячої лінії повідомила, що в межах накопичувального ліміту 400 тис. грн сумуються усі надходження, як готівкові, так і безготівкові, і рахуються окремо по кожному рахунку клієнта.
Питання: хто з вас бреше?
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:14
на основании отсутствия данных об отправителе
PPS конечно, хотелось бы обсудить ПОЧЕМУ это делает банк и ЧТО вообще происходит, но, увы
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:17
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:43
Шановний пане представник!
Ми спілкувалися із постраждалим від дій банку учасником форуму. Мало місце поповнення карткового рахунку у банку ПУМБ виключно з іншого рахунку того ж власника у "Приватбанку". Чи є таке поповнення протизаконним, що по ньому також відслідковується рух?
Вже кілька разів пролунало твердження про "накопичувальний ліміт". У даному випадку накопичувальний ліміт був застосований до безготівкових перерахувань. Причому, як я зрозумів, Ваш клієнт надав підтверждення, що перерахування були з його власного рахунку.
Що у такому випадку спричинило блокування?
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:46
Re: ПУМБ
Скажите пожалуйста, а с какого дня считается накопительный лимит после которого идёт блок? И с какой суммы? т.к. лимит в моем случае как выяснилось не с 17.03, и даже не с 24.02
а за все! действие счета, и сумма более 400кгрн, после суммы 400+кгрн блокировки не было.
PS контактные данные отправил ЛС
посмотрите проверьте пожалуйста.
все поступления за все время пользования счетом были исключительно с личных счетов в других банках, вывод с карты так же только на личные счета/карты в других банках.
Додано: Сер 29 чер, 2022 15:03
Вот это наверное единственно правильное будет решение, только будет возможность добраться безопасно до работающего отделения. т.к. в банке онлайн это не сделать никак.
Додано: Сер 29 чер, 2022 15:10
Re: ПУМБ
Мне менеджер в отделении банка аналогично посчитал по всеКАРТКА и всеМОЖУ...
Перебросить с Привата на ПУМБ можно несколькими способами:
— платёж по реквизитам (СЭП);
— P2P-переводы (толкать/тянуть с карты Привата);
— договорной платёж через Приват24/ТСО (ЛОРО/НОСТРО, она "тропинка").
Какой использовался?
Последние два попадают под счётчик ибо они анонимные. Последний до конца этого месяца бесплатный точно, им видимо и пополнен был счёт.
|