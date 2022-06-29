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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168>

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ПУМБ 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:56

Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:00

  Искатель написав:Просто такой беспредел творится, "а мужики-то не знают".

В 99% "мужики все знают", больше того, они не на положении молчаливых ягнят, они принимают решения, но им удобно не знать если что.
Просто что-то решить после 2012 года в банке стало достаточно проблематично, даже в более простых ситуациях. И поэтому уже не первую неделю идут здесь разбирательства, а воз и ныне там.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 29 чер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:05

  PUMB написав:Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.


А конкретно можно узнать когда а именно прибл. от которой суммы придёт сообщение.
Предположим у меня приблиз. прошло 355тыс.грн. Сообщения нет, пополняю на 50 тыс и попал под фин. и глюк.
Поэтому когда ждать сообщения? Считать Вы не хотите, а клиент может и не знать, что его могут уже глюкануть. Это что теперь мне надо пополнять на 100грн и ждать глюкнут или не глюкнут?

Каждый раз с 17 марта предварительно считать и думать правильно посчитал или может ошибся на 10грн??? Так сейчас июнь, а дальше в декабре сидеть и пролистовать часами что пополнял и как пополнял. Больше работы нет как сидеть и боятся про ваш глюк. Лучше вообще не пользоваться вашим услугами, пока не привидёте в рамки законов
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:14

  PUMB написав:Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.


  PUMB написав:Vorlon Ліміт діє разом по усім рахункам.


Мені оператор гарячої лінії повідомила, що в межах накопичувального ліміту 400 тис. грн сумуються усі надходження, як готівкові, так і безготівкові, і рахуються окремо по кожному рахунку клієнта.

Питання: хто з вас бреше?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:14

  Искатель написав:Уважаемый представитель банка PUMB!
На каком основании Вы приравниваете безналичные пополнения карточных счетов путем перевода с карты другого банка на карту банка ПУМБ к наличным пополнениям?


на основании отсутствия данных об отправителе

PPS конечно, хотелось бы обсудить ПОЧЕМУ это делает банк и ЧТО вообще происходит, но, увы
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:17

  cohan написав:PPS конечно, хотелось бы обсудить ПОЧЕМУ это делает банк и ЧТО вообще происходит, но, увы

Забавно это все. :?
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:43

  PUMB написав:ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.
Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.
Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.

Шановний пане представник!
Ми спілкувалися із постраждалим від дій банку учасником форуму. Мало місце поповнення карткового рахунку у банку ПУМБ виключно з іншого рахунку того ж власника у "Приватбанку". Чи є таке поповнення протизаконним, що по ньому також відслідковується рух?
Вже кілька разів пролунало твердження про "накопичувальний ліміт". У даному випадку накопичувальний ліміт був застосований до безготівкових перерахувань. Причому, як я зрозумів, Ваш клієнт надав підтверждення, що перерахування були з його власного рахунку.
Що у такому випадку спричинило блокування?
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:46

Re: ПУМБ

PUMB написав:-VICTOR- З 17.03.2022 вступив в силу Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану». На основі цього закону, Банком був запроваджений накопичувальний ліміт на внесення готівки. Сюди входять внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС (термінали) та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки на рахунки.
Скажите пожалуйста, а с какого дня считается накопительный лимит после которого идёт блок? И с какой суммы? т.к. лимит в моем случае как выяснилось не с 17.03, и даже не с 24.02
а за все! действие счета, и сумма более 400кгрн, после суммы 400+кгрн блокировки не было.

PS контактные данные отправил ЛС
посмотрите проверьте пожалуйста.
все поступления за все время пользования счетом были исключительно с личных счетов в других банках, вывод с карты так же только на личные счета/карты в других банках.
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:03

  Мизантрóп написав:
  anis написав:Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!

разрыв отношений нах.
В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время.

Вот это наверное единственно правильное будет решение, только будет возможность добраться безопасно до работающего отделения. т.к. в банке онлайн это не сделать никак.
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:10

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Мені оператор гарячої лінії повідомила, що в межах накопичувального ліміту 400 тис. грн сумуються усі надходження, як готівкові, так і безготівкові, і рахуються окремо по кожному рахунку клієнта.
Мне менеджер в отделении банка аналогично посчитал по всеКАРТКА и всеМОЖУ...

  ShtormK написав:Мало місце поповнення карткового рахунку у банку ПУМБ виключно з іншого рахунку того ж власника у "Приватбанку".
Перебросить с Привата на ПУМБ можно несколькими способами:
— платёж по реквизитам (СЭП);
— P2P-переводы (толкать/тянуть с карты Привата);
— договорной платёж через Приват24/ТСО (ЛОРО/НОСТРО, она "тропинка").
Какой использовался?

Последние два попадают под счётчик ибо они анонимные. Последний до конца этого месяца бесплатный точно, им видимо и пополнен был счёт.
Howl
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