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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:19

  Howl написав:Последние два попадают под счётчик ибо они анонимные. Последний до конца этого месяца бесплатный точно, им видимо и пополнен был счёт.


Анонимные возможно. Но они ж не готівкові.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:22

Aps
такие операции проходят видимо как POS-терминал у них
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:26

Подскажите, пожалуйста, если завтра потянуть пумбой на всеможу, к примеру, со скунса, погашение пройдет тем же днем или лучше СЕП? Спасибо
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:39

  patrikk написав:Подскажите, пожалуйста, если завтра потянуть пумбой на всеможу, к примеру, со скунса, погашение пройдет тем же днем или лучше СЕП? Спасибо

У вас в опису заборгованості написано до якого часу це треба зробити щоби погашення було поточним опредн -- до 18-30.
р2р заходить могментально.
А СЕПнути треба за 1..2 години до цього часу.

І треба врахувати, що р2р трактується ПУМБом як готівкове поповнення, в СЕП -- безготівкове (правда ніхто цього на саппорті не знаЄ ) :mrgreen:
Amethyst
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