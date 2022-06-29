Анонимные возможно. Но они ж не готівкові.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 15:19
Додано: Сер 29 чер, 2022 15:26
Подскажите, пожалуйста, если завтра потянуть пумбой на всеможу, к примеру, со скунса, погашение пройдет тем же днем или лучше СЕП? Спасибо
Додано: Сер 29 чер, 2022 15:39
У вас в опису заборгованості написано до якого часу це треба зробити щоби погашення було поточним опредн -- до 18-30.
р2р заходить могментально.
А СЕПнути треба за 1..2 години до цього часу.
І треба врахувати, що р2р трактується ПУМБом як готівкове поповнення, в СЕП -- безготівкове (правда ніхто цього на саппорті не знаЄ )
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