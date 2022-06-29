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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 15:19
Howl написав:
Последние два попадают под счётчик ибо они анонимные. Последний до конца этого месяца бесплатный точно, им видимо и пополнен был счёт.
Анонимные возможно. Но они ж не готівкові.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:22
Aps
такие операции проходят видимо как POS-терминал у них
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anis
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:26
Подскажите, пожалуйста, если завтра потянуть пумбой на всеможу, к примеру, со скунса, погашение пройдет тем же днем или лучше СЕП? Спасибо
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patrikk
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:39
patrikk написав:
Подскажите, пожалуйста, если завтра потянуть пумбой на всеможу, к примеру, со скунса, погашение пройдет тем же днем или лучше СЕП? Спасибо
У вас в опису заборгованості написано до якого часу це треба зробити щоби погашення було поточним опредн -- до 18-30.
р2р заходить могментально.
А СЕПнути треба за 1..2 години до цього часу.
І треба врахувати, що р2р трактується ПУМБом як готівкове поповнення, в СЕП -- безготівкове (правда ніхто цього на саппорті не знаЄ )
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Amethyst
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Додано: Сер 29 чер, 2022 16:24
бульбик написав:
А кто-то имел дело с налоговой амнистией - в каком банке лучше открывать счёт и т.д.?
в банку з відсутньою комісією за безготівкове зарахування.
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ScaryBee
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Додано: Сер 29 чер, 2022 16:56
anis написав:Aps
такие операции проходят видимо как POS-терминал у них
Видимо у них да. Но опять же в этих операциях нет ничего и отдаленно связанного с готівкой, о которой постоянно упоминает представитель банка.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 17:23
Aps написав:
Видимо у них да. Но опять же в этих операциях нет ничего и отдаленно связанного с готівкой, о которой постоянно упоминает представитель банка.
Скорее всего логика у них (что нал а что безнал) соответствует логике налоговой
- нал это переводы на номер карты, пополнения по номеру карты или через кассу или POS-терминал и т.п.
Безнал = только СЭП по номеру IBAN
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TUR
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