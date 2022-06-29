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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169>

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ПУМБ 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:19

  Howl написав:Последние два попадают под счётчик ибо они анонимные. Последний до конца этого месяца бесплатный точно, им видимо и пополнен был счёт.


Анонимные возможно. Но они ж не готівкові.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:22

Aps
такие операции проходят видимо как POS-терминал у них
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:26

Подскажите, пожалуйста, если завтра потянуть пумбой на всеможу, к примеру, со скунса, погашение пройдет тем же днем или лучше СЕП? Спасибо
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:39

  patrikk написав:Подскажите, пожалуйста, если завтра потянуть пумбой на всеможу, к примеру, со скунса, погашение пройдет тем же днем или лучше СЕП? Спасибо

У вас в опису заборгованості написано до якого часу це треба зробити щоби погашення було поточним опредн -- до 18-30.
р2р заходить могментально.
А СЕПнути треба за 1..2 години до цього часу.

І треба врахувати, що р2р трактується ПУМБом як готівкове поповнення, в СЕП -- безготівкове (правда ніхто цього на саппорті не знаЄ ) :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:24

  бульбик написав:А кто-то имел дело с налоговой амнистией - в каком банке лучше открывать счёт и т.д.?

в банку з відсутньою комісією за безготівкове зарахування.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:56

  anis написав:Aps
такие операции проходят видимо как POS-терминал у них


Видимо у них да. Но опять же в этих операциях нет ничего и отдаленно связанного с готівкой, о которой постоянно упоминает представитель банка.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:23

Re: ПУМБ

  Aps написав:Видимо у них да. Но опять же в этих операциях нет ничего и отдаленно связанного с готівкой, о которой постоянно упоминает представитель банка.

Скорее всего логика у них (что нал а что безнал) соответствует логике налоговой
- нал это переводы на номер карты, пополнения по номеру карты или через кассу или POS-терминал и т.п.
Безнал = только СЭП по номеру IBAN
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:56

Re: ПУМБ

хорошая антреклама банка. когда к нам ( организация - юридическое лицо) пару дней назад позвонили из этого банка и предложили обслуживание - я в общих чертах обрисовал ситуацию. -Мы с юридическими, у нас по законодательству, это отдел с физическими лицами хулиганит. когда дерьмом воняет - ты пытаешься уйти с этого места ( а не выбирать угол, где меньше вонь).
evvk1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:15

Re: ПУМБ

PUMB написав:Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.
Скажите пожалуйста, о каком уведомлении речь, сам узнал только постфактум, чтоб счёт в блоке, на кредитку глянул а там -100000000000. (Но думал это глюк системы прощения кредита).
Уведомления не было как до этого чтоб осталось пополнить на ... Грн и блок, не после блока, что счёт в блоке и т.д.
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:33

PUMB
Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?
J
 
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