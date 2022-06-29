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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 18:34
J написав:PUMB
Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?
Сэпом гаситесь;)
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anis
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:40
anis написав:
J написав:PUMB
Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?
Сэпом гаситесь;)
СЕП кстати денег стоит и на заводе только директор и бугалтер знают шо это такое
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J
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