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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

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ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:34

Re: ПУМБ

J написав:PUMB
Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?
Сэпом гаситесь;)
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:40

  anis написав:
J написав:PUMB
Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?
Сэпом гаситесь;)

СЕП кстати денег стоит и на заводе только директор и бугалтер знают шо это такое 8)
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:24

Кешбек

Сегодня после 18:00 кешбек за продукты вместо 1% стал 0,75%. В честь чего это вдруг?
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:30

vollena71 Вы делали оплату и насчитали 0.75%? В приложении все также показывает 1%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:39

  J написав:СЕП кстати денег стоит

Ну, знайдіть вже 0 грн на таку справу. Можемо навіть громадою вам скинутися. А от чи це точно допоможе ще треба перевірити, бо байки підтримки часто не обтяжені прив'язкою до реальності.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:48

  vollena71 написав:Сегодня после 18:00 кешбек за продукты вместо 1% стал 0,75%. В честь чего это вдруг?

У меня были покупки продуктов в 17-50 и в 18-03 обе за крелитные и обе окешбечились за 1%. Так что у вас что-то не то...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:50

  lloydbanksua написав:vollena71 Вы делали оплату и насчитали 0.75%? В приложении все также показывает 1%.

Да, две покупки после 18. Утренняя покупка- 1%
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:03

  WallNutPen написав:
  vollena71 написав:Сегодня после 18:00 кешбек за продукты вместо 1% стал 0,75%. В честь чего это вдруг?

У меня были покупки продуктов в 17-50 и в 18-03 обе за крелитные и обе окешбечились за 1%. Так что у вас что-то не то...

Горячка пообещала доначислить...
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:34

  klug написав:
  J написав:СЕП кстати денег стоит

Ну, знайдіть вже 0 грн на таку справу. Можемо навіть громадою вам скинутися. А от чи це точно допоможе ще треба перевірити, бо байки підтримки часто не обтяжені прив'язкою до реальності.

можете написать 10 банков с бесплатными сепами?
J
 
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