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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 18:34
J написав:PUMB
Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?
Сэпом гаситесь;)
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anis
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:40
anis написав:
J написав:PUMB
Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?
Сэпом гаситесь;)
СЕП кстати денег стоит и на заводе только директор и бугалтер знают шо это такое
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J
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:24
Сегодня после 18:00 кешбек за продукты вместо 1% стал 0,75%. В честь чего это вдруг?
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vollena71
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:30
vollena71 Вы делали оплату и насчитали 0.75%? В приложении все также показывает 1%.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:39
J написав:
СЕП кстати денег стоит
Ну, знайдіть вже 0 грн на таку справу. Можемо навіть громадою вам скинутися. А от чи це точно допоможе ще треба перевірити, бо байки підтримки часто не обтяжені прив'язкою до реальності.
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klug
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2
Додано: Сер 29 чер, 2022 19:48
vollena71 написав:
Сегодня после 18:00 кешбек за продукты вместо 1% стал 0,75%. В честь чего это вдруг?
У меня были покупки продуктов в 17-50 и в 18-03 обе за крелитные и обе окешбечились за 1%. Так что у вас что-то не то...
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WallNutPen
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1
Додано: Сер 29 чер, 2022 19:50
lloydbanksua написав:vollena71
Вы делали оплату и насчитали 0.75%? В приложении все также показывает 1%.
Да, две покупки после 18. Утренняя покупка- 1%
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vollena71
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:03
WallNutPen написав: vollena71 написав:
Сегодня после 18:00 кешбек за продукты вместо 1% стал 0,75%. В честь чего это вдруг?
У меня были покупки продуктов в 17-50 и в 18-03 обе за крелитные и обе окешбечились за 1%. Так что у вас что-то не то...
Горячка пообещала доначислить...
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vollena71
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:34
klug написав: J написав:
СЕП кстати денег стоит
Ну, знайдіть вже 0 грн на таку справу. Можемо навіть громадою вам скинутися. А от чи це точно допоможе ще треба перевірити, бо байки підтримки часто не обтяжені прив'язкою до реальності.
можете написать 10 банков с бесплатными сепами?
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J
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