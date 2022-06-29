Додано: Сер 29 чер, 2022 20:47

J написав: klug написав: J написав: СЕП кстати денег стоит СЕП кстати денег стоит

Ну, знайдіть вже 0 грн на таку справу. Можемо навіть громадою вам скинутися. А от чи це точно допоможе ще треба перевірити, бо байки підтримки часто не обтяжені прив'язкою до реальності. Ну, знайдіть вже 0 грн на таку справу. Можемо навіть громадою вам скинутися. А от чи це точно допоможе ще треба перевірити, бо байки підтримки часто не обтяжені прив'язкою до реальності.

можете написать 10 банков с бесплатными сепами? можете написать 10 банков с бесплатными сепами?

А зачем 10? Почему не 100... В принципе 2-3 более чем достаточно для оборотов в несколько сотен тысяч грн. в месяц. А 2-3 найти вовсе не сложно. Да в некоторых есть условия которые просто правильно надо учитывать - например у изи надо платить не более 9999 грн. за раз или у мони бесплатный Сэп на 2600 только 20 тыс. в месяц ( но на 2620 этого нет), у скунса с начала войны несколько раз менялись лимиты, которые надо учитывать. Но выбирать есть из чего. Альфа, моня, Изя, спорт, БВР, сибас, форвард - это навскидку не задумываясь. В принципе если напрячься до 10 набрать тоже можно, но зачем?