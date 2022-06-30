Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 167168169170 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.1 5 26 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 3 Всього голосів : 26 Додано: Чет 30 чер, 2022 01:51 PUMB написав: Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки. Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.



господа Вы понимаете, что с таким подходом даже обычный клиент с КЛ на карте 50К и если карта в грейсе будет примерно 8 месяцев и клиент гасит её налом, то Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?



Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал? господа Вы понимаете, что с таким подходом даже обычный клиент с КЛ на карте 50К и если карта в грейсе будет примерно 8 месяцев и клиент гасит её налом, то Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал? uaprofi

Повідомлень: 5281 З нами з: 21.04.11 Подякував: 782 раз. Подякували: 606 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 05:57 uaprofi написав: PUMB написав: Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки. Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.



господа Вы понимаете, что с таким подходом даже обычный клиент с КЛ на карте 50К и если карта в грейсе будет примерно 8 месяцев и клиент гасит её налом, то Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?



Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал? господа Вы понимаете, что с таким подходом даже обычный клиент с КЛ на карте 50К и если карта в грейсе будет примерно 8 месяцев и клиент гасит её налом, то Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал?

Именно так они и считают. В банке завелся вредитель, который хочет, чтобы все клиенты разбежались. Именно так они и считают. В банке завелся вредитель, который хочет, чтобы все клиенты разбежались. Искатель Повідомлень: 5489 З нами з: 22.02.16 Подякував: 841 раз. Подякували: 4634 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 06:41 Зашёл на днях в отделение. Тишина, все 3 операц. свободны, в кассу людей нет.

Раньше к опер. надо было постоять минут 20 в очереди. В кассы тоже всегда народ был.

400+ с каждым днём будет всё больше и больше клиентов, т.к сроки с 17 марта и до окончания ВП могут длится до неопредел. времени.

А что такое сегодня 400тыс.???? Этот порог многие одолели за 3-4 мес., через мес. приблиз. другие. А дальше..... - до свидание банк. Игорь Алексеевич Повідомлень: 5425 З нами з: 13.09.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 167168169170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 2 гостейМодератори: Ірина_