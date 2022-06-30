|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 чер, 2022 01:51
PUMB написав:
Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.
господа Вы понимаете, что с таким подходом даже обычный клиент с КЛ на карте 50К и если карта в грейсе будет примерно 8 месяцев и клиент гасит её налом, то Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?
Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5281
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 чер, 2022 05:57
uaprofi написав: PUMB написав:
Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.
господа Вы понимаете, что с таким подходом даже обычный клиент с КЛ на карте 50К и если карта в грейсе будет примерно 8 месяцев и клиент гасит её налом, то Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?
Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал?
Именно так они и считают. В банке завелся вредитель, который хочет, чтобы все клиенты разбежались.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5489
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 4634 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Чет 30 чер, 2022 06:41
Зашёл на днях в отделение. Тишина, все 3 операц. свободны, в кассу людей нет.
Раньше к опер. надо было постоять минут 20 в очереди. В кассы тоже всегда народ был.
400+ с каждым днём будет всё больше и больше клиентов, т.к сроки с 17 марта и до окончания ВП могут длится до неопредел. времени.
А что такое сегодня 400тыс.???? Этот порог многие одолели за 3-4 мес., через мес. приблиз. другие. А дальше..... - до свидание банк.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5425
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|