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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 чер, 2022 01:51
PUMB написав:
Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.
господа Вы понимаете, что с таким подходом даже обычный клиент с КЛ на карте 50К и если карта в грейсе будет примерно 8 месяцев и клиент гасит её налом, то Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?
Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал?
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uaprofi
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Додано: Чет 30 чер, 2022 05:57
uaprofi написав: PUMB написав:
Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.
господа Вы понимаете, что с таким подходом даже обычный клиент с КЛ на карте 50К и если карта в грейсе будет примерно 8 месяцев и клиент гасит её налом, то Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?
Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал?
Именно так они и считают. В банке завелся вредитель, который хочет, чтобы все клиенты разбежались.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 06:41
Зашёл на днях в отделение. Тишина, все 3 операц. свободны, в кассу людей нет.
Раньше к опер. надо было постоять минут 20 в очереди. В кассы тоже всегда народ был.
400+ с каждым днём будет всё больше и больше клиентов, т.к сроки с 17 марта и до окончания ВП могут длится до неопредел. времени.
А что такое сегодня 400тыс.???? Этот порог многие одолели за 3-4 мес., через мес. приблиз. другие. А дальше..... - до свидание банк.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 30 чер, 2022 07:35
J написав: klug написав: J написав:
СЕП кстати денег стоит
Ну, знайдіть вже 0 грн на таку справу. Можемо навіть громадою вам скинутися. А от чи це точно допоможе ще треба перевірити, бо байки підтримки часто не обтяжені прив'язкою до реальності.
можете написать 10 банков с бесплатными сепами?
Таблицы mustbe.ml вам в помощь. На июнь данные по примерно 20 банкам.
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Citizen_D
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Додано: Чет 30 чер, 2022 23:14
Citizen_D написав: J написав:
СЕП кстати денег стоит
можете написать 10 банков с бесплатными сепами?
Таблицы mustbe.ml вам в помощь. На июнь данные по примерно 20 банкам.
а те таблицы актуальны?
имхо надо перепроверять, везде тарифная чехарда
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flysoulfly
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Додано: Чет 30 чер, 2022 23:57
Нарешті отримав готівковий долар в м.Чернігів Офпред обіцяла що зі мною зв'яжуться, повідомлять про наявність, але три дні як я самостійно навідався то ніхто і не дзвонив ще
))) Ну і на тому дякую.
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root
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Додано: Чет 30 чер, 2022 23:57
uaprofi написав:
Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?
Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал?
Да!
Сам на этом поймался. решил вот кредитки гасить используя зеленую тропу.
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anis
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:14
PUMB
если у клиента происходит вдруг блок в связи с привышением пополнений накопительно 400К, у клиента остаётся возможность: загасить кредитку безналом с другого банка - т.е. выполнить добросовестно перед Вами свои обязательства?
т.е. Вы случайно не блокируете счета на приём?
выписку по счёту при блоке в отделении получить можно?
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uaprofi
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:18
uaprofi написав:
т.е. Вы случайно не блокируете счета на приём?
пополнить можете и не только кредитку. дебетку тоже можно.
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