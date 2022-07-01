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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 01:51

  PUMB написав:Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.


господа Вы понимаете, что с таким подходом даже обычный клиент с КЛ на карте 50К и если карта в грейсе будет примерно 8 месяцев и клиент гасит её налом, то Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?

Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 05:57

  uaprofi написав:
  PUMB написав:Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.


господа Вы понимаете, что с таким подходом даже обычный клиент с КЛ на карте 50К и если карта в грейсе будет примерно 8 месяцев и клиент гасит её налом, то Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?

Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал?

Именно так они и считают. В банке завелся вредитель, который хочет, чтобы все клиенты разбежались.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 06:41

Зашёл на днях в отделение. Тишина, все 3 операц. свободны, в кассу людей нет.
Раньше к опер. надо было постоять минут 20 в очереди. В кассы тоже всегда народ был.
400+ с каждым днём будет всё больше и больше клиентов, т.к сроки с 17 марта и до окончания ВП могут длится до неопредел. времени.
А что такое сегодня 400тыс.???? Этот порог многие одолели за 3-4 мес., через мес. приблиз. другие. А дальше..... - до свидание банк.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:35

  J написав:
  klug написав:
  J написав:СЕП кстати денег стоит

Ну, знайдіть вже 0 грн на таку справу. Можемо навіть громадою вам скинутися. А от чи це точно допоможе ще треба перевірити, бо байки підтримки часто не обтяжені прив'язкою до реальності.

можете написать 10 банков с бесплатными сепами?

Таблицы mustbe.ml вам в помощь. На июнь данные по примерно 20 банкам.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 23:14

  Citizen_D написав:
  J написав:СЕП кстати денег стоит
можете написать 10 банков с бесплатными сепами?

Таблицы mustbe.ml вам в помощь. На июнь данные по примерно 20 банкам.
а те таблицы актуальны?
имхо надо перепроверять, везде тарифная чехарда
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 23:57

Нарешті отримав готівковий долар в м.Чернігів Офпред обіцяла що зі мною зв'яжуться, повідомлять про наявність, але три дні як я самостійно навідався то ніхто і не дзвонив ще :)))) Ну і на тому дякую.
root
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 23:57

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:Вы что такого клиента через 8 месяцев залочите?
Вы случайно "тропинку" с привата не считаете за нал?

Да!
Сам на этом поймался. решил вот кредитки гасить используя зеленую тропу.
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:14

PUMB

если у клиента происходит вдруг блок в связи с привышением пополнений накопительно 400К, у клиента остаётся возможность: загасить кредитку безналом с другого банка - т.е. выполнить добросовестно перед Вами свои обязательства?

т.е. Вы случайно не блокируете счета на приём?
выписку по счёту при блоке в отделении получить можно?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:18

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:т.е. Вы случайно не блокируете счета на приём?

пополнить можете и не только кредитку. дебетку тоже можно.
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:04

Re: ПУМБ

Ніби зелена стежка продовжує фунциклювати без комісу.
Ferlakur
 
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