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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:17
Ferlakur
кому она нужна теперь.
Путь то уже не безопасный!
Востаннє редагувалось anis
в П'ят 01 лип, 2022 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:30
anis написав:Ferlakur
кому она нужно теперь.
Пусть уже не безопасный!
Ну, часом треба для оперативної перекидки, в гомеопатичних дозах...
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:22
Amethyst написав:
Ну я получил. Киёв
Именная? Я звонил сегодня в банк - говорят, что не выпускают именные ещё...
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:10
Vorlon написав: Amethyst написав:
Ну я получил. Киёв
Именная? Я звонил сегодня в банк - говорят, что не выпускают именные ещё...
именная, та закажите через вэб-ИБ
посмотрим шо будет
Чат тоже не хотел принимать заявку, а я просто пожмакал пимпочки
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