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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:17

Ferlakur
кому она нужна теперь.
Путь то уже не безопасный!
Востаннє редагувалось anis в П'ят 01 лип, 2022 09:11, всього редагувалось 1 раз.
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:30

  anis написав:Ferlakur
кому она нужно теперь.
Пусть уже не безопасный!

Ну, часом треба для оперативної перекидки, в гомеопатичних дозах...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:22

  Amethyst написав:Ну я получил. Киёв

Именная? Я звонил сегодня в банк - говорят, что не выпускают именные ещё...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:10

  Vorlon написав:
  Amethyst написав:Ну я получил. Киёв

Именная? Я звонил сегодня в банк - говорят, что не выпускают именные ещё...

именная, та закажите через вэб-ИБ
посмотрим шо будет :wink:
Чат тоже не хотел принимать заявку, а я просто пожмакал пимпочки :wink:
Amethyst
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  #<1 ... 168169170171
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