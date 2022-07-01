Ferlakur
кому она нужна теперь.
Путь то уже не безопасный!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:17
Ferlakur
кому она нужна теперь.
Путь то уже не безопасный!
Востаннє редагувалось anis в П'ят 01 лип, 2022 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:30
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:22
Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:10
Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:16
Amethyst
Нету web'а больше у меня
Схожу-ка в отделение помучаю их...
Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:13
Подскажите,
1) У виртуальной карты в грн лимиты на операции такие же как у пластиковой?
2) после окончания пластик же продолжает действовать до окончания войны?
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