ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:17
Ferlakur кому она нужна теперь. Путь то уже не безопасный!
Востаннє редагувалось
anis
в П'ят 01 лип, 2022 09:11, всього редагувалось 1 раз.
anis
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:30
anis написав: Ferlakur
кому она нужно теперь.
Пусть уже не безопасный!
Ну, часом треба для оперативної перекидки, в гомеопатичних дозах...
Ferlakur
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:22
Amethyst написав:
Ну я получил. Киёв
Именная? Я звонил сегодня в банк - говорят, что не выпускают именные ещё...
Vorlon
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:10
Vorlon написав: Amethyst написав:
Ну я получил. Киёв
Именная? Я звонил сегодня в банк - говорят, что не выпускают именные ещё...
именная, та закажите через вэб-ИБ
посмотрим шо будет
Чат тоже не хотел принимать заявку, а я просто пожмакал пимпочки
Amethyst
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:16
Amethyst
Нету web'а больше у меня
Схожу-ка в отделение помучаю их...
Vorlon
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:13
Подскажите,
1) У виртуальной карты в грн лимиты на операции такие же как у пластиковой? 2) после окончания пластик же продолжает действовать до окончания войны?
Sergion
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:40
Ferlakur написав:
Ніби зелена стежка продовжує фунциклювати без комісу.
На сайте ПУМБ информация не обновилась.
Приват сегодня глючит не по-детски, но со сегодня он поднял % за пополнение карт других банков через свой ТСО (из-за чего Алла разорвала отношения). В общем, надо понаблюдать...
Sergion написав:
2) после окончания пластик же продолжает действовать до окончания войны?
По окончании срока действия карты во время ВП она действует ещё 6-ть месяцев, потом всё. Ну такое во многих банков. ПУМБ на
своей странице
указал, что продлевается их срок автоматически.
Howl
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:05
Пумб уже отпускает больше 20к через p2p (у меня за сутки выпустил больше 24000 грн)?
jay2004
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:07
jay2004 написав:
Пумб уже отпускает больше 20к через p2p (у меня за сутки выпустил больше 24000 грн)?
в прошлом месяце 46+ выводил, ранее и 76+
anis
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:18
uaprofi Вітаємо! Рахунок можна поповнювати. Виписку за рахунком також можна отримати.
PUMB
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