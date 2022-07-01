WallNutPen написав:
1. Какие виды поступления на карту с 17.03.2022 года пумб считает в лимит 400000 грн. после достижения которого карта счета клиента банком блокируется до получения от клиента подтверждения источников дохода? Под видами поступлений имеются в виду:
- поступление налички через кассу, терминалы банка;
- безналичные поступления по р2р с карт других банков как инициированные пумб онлайн там и аналогичными сервисами других банков;
- безналичные поступления по СЭП НБУ где пумб четко может инициализировать отправителя денег;
- безналичные поступления через счета лоро-ностро в ПриватБанке, где идёт именно безналичное перечисление с карты приватбанка;
- безналичные поступления на карту пумб с вкладных счетов пумб - проценты и тело вклада;
- безналичные переводы с карты пумб на карту пумб одним клиентом - например погашение кредитки с дебетки;
- безналичные поступления с карт Пумба открытых другим клиентам - например перечисление мужу, жене, детям;
- зачисления на карту от продажи валюты.
Пожалуйста дайте вразумительный ответ какие из данных видов поступлений входят в лимит 400000 нарастающим итогом с 17.03.2022 а какие нет.
2. Если в вашем ответе по п.1 будут учитываться кроме поступления наличных средств ещё и любой вид безналичных поступлений - дайте указание на конкретный пункт конкретного нормативного акта НБУ или законодательного акта где было четко написано что надо для изменений по финмониторингу действующих с 17.03.2022 учитывать и поступления по безналу.
3. Дайте ссылку на конкретный пункт конкретного нормативного акта НБУ или законодательного акта, где было четко написано что надо считать все поступления на счета клиента наличных средств (и/или других видов поступлений) именно нарастающим итого с 17.03.2022 до окончания военного положения а не к примеру в рамках одного месяца, квартала и т п
Вітаємо!
Ми розуміємо хвилювання клєінтів з приводу тимчасового ліміту на проведення видаткових операцій з рахунками, але у зв’язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, державою було прийнято низку законодавчих актів, спрямованих на встановлення правил фінансових установ під час війни.
Так, згідно зі змінами до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", передбачено, що у разі внесення фізичною особою на власний рахунок суми, яка дорівнює або перевищує 400 000,00 грн та за відсутності наданих на запит банку документів, що підтверджують джерела походження коштів, кошти вносяться на рахунок клієнта, з подальшим встановленням ліміту на проведення видаткових операцій. Також, згідно з постановою НБУ від 8.04.2022 року, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження коштів на суму 400 тис. грн та вище, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені. У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.
Тому, з урахуванням останніх змін в законодавстві, а також внутрішніх політик АТ «ПУМБ» аби протидіяти злочинним схемам із готівкою, банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів, не тільки однією сумою у 400 тис. грн., а і внесенням готівкових коштів на рахунки клієнта кількома платежами, які у загальний сумі дорівнюють або перевищують 400 тис. грн.
З 1.07.2022 року ми спрощуємо цю процедуру, відтепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.
Якщо банк має підозри у ризиковій діяльності клієнта, то рахунок блокується до моменту отримання всіх документів від клієнта та спростування підозр. Якщо це блокування, які здійснюються на підставі законодавства, прийнятого після початку війни, то заблокованими залишаться кошти внесені особисто клієнтом в касу банку на суму більше ніж 400 тис. грн. без підтверджених джерел, а ті клієнти, у яких було накопичення готівкових внесень, з сьогоднішнього дня не блокуються, а із заблокованими максимально швидко плануємо закрити це питання.
Йдучи на зустріч клієнтам, ми максимально полегшили процедуру зняття обмежень операцій на рахунках. Для зняття лімітів, клієнтам необхідно звернутись до банка будь-яким зручним способом (електронною поштою, письмово, на гарячу лінію), отримати консультацію щодо документів, які необхідно надати до банку та направити необхідні документи, що підтверджують джерела походження коштів. У разі достатності наданих документів, банком буде знято ліміти з рахунку клієнта.
Ми вже понад 30 років виконуємо усі зобов’язання перед клієнтами, державою та співробітниками і, попри війну, продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у березні-червні 2022, ми виплатили вкладникам банків-банкрутів понад 90 млн грн і продовжує ці виплати.
За офіційними даними НБУ, ПУМБ став ТОП-2 у переліку найприбутковіших банків з приватним капіталом за 1 квартал 2022 року. Також, за даними НБУ, за 1 квартал 2022 року, ПУМБ, серед банків з приватним капіталом, посів 2 місце за обсягом приросту коштів фізичних осіб на вимогу в гривні та 2 місце за приростом загального обсягу (поточні рахунки та строкові депозити) роздрібного депозитного портфеля в національній валюті.
Банк виконує усі нормативи НБУ. Ліквідність і достатність капіталу ПУМБ значно вища за нормативи Нацбанку. Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті вищий нормативів у 2.5 рази, у всіх валютах у 1.85 рази. Показник достатності капіталу становить 15.8% при нормативному значенні 10%.
Банку довіряє понад 1.6 млн клієнтів фізичних осіб та понад 94 тис. клієнтів – представників бізнесу. З початку року зростання серед клієнтів- підприємців становить понад 10 тис. клієнтів.