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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 170171172173> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.1 5 26 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 3 Всього голосів : 26 Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:42 WallNutPen написав: PUMB написав: Ferlakur написав: PUMB а поясните за финмониторинг.

Народ — хочет разобраться! а поясните за финмониторинг.Народ — хочет разобраться!



Вітаємо!

Підкажіть будь ласка яка саме інформація Вас цікавить? Вітаємо!Підкажіть будь ласка яка саме інформація Вас цікавить?

1. Какие виды поступления на карту с 17.03.2022 года пумб считает в лимит 400000 грн. после достижения которого карта счета клиента банком блокируется до получения от клиента подтверждения источников дохода? Под видами поступлений имеются в виду:

- поступление налички через кассу, терминалы банка;

- безналичные поступления по р2р с карт других банков как инициированные пумб онлайн там и аналогичными сервисами других банков;

- безналичные поступления по СЭП НБУ где пумб четко может инициализировать отправителя денег;

- безналичные поступления через счета лоро-ностро в ПриватБанке, где идёт именно безналичное перечисление с карты приватбанка;

- безналичные поступления на карту пумб с вкладных счетов пумб - проценты и тело вклада;

- безналичные переводы с карты пумб на карту пумб одним клиентом - например погашение кредитки с дебетки;

- безналичные поступления с карт Пумба открытых другим клиентам - например перечисление мужу, жене, детям;

- зачисления на карту от продажи валюты.

Пожалуйста дайте вразумительный ответ какие из данных видов поступлений входят в лимит 400000 нарастающим итогом с 17.03.2022 а какие нет.

2. Если в вашем ответе по п.1 будут учитываться кроме поступления наличных средств ещё и любой вид безналичных поступлений - дайте указание на конкретный пункт конкретного нормативного акта НБУ или законодательного акта где было четко написано что надо для изменений по финмониторингу действующих с 17.03.2022 учитывать и поступления по безналу.

3. Дайте ссылку на конкретный пункт конкретного нормативного акта НБУ или законодательного акта, где было четко написано что надо считать все поступления на счета клиента наличных средств (и/или других видов поступлений) именно нарастающим итого с 17.03.2022 до окончания военного положения а не к примеру в рамках одного месяца, квартала и т п 1. Какие виды поступления на карту с 17.03.2022 года пумб считает в лимит 400000 грн. после достижения которого карта счета клиента банком блокируется до получения от клиента подтверждения источников дохода? Под видами поступлений имеются в виду:- поступление налички через кассу, терминалы банка;- безналичные поступления по р2р с карт других банков как инициированные пумб онлайн там и аналогичными сервисами других банков;- безналичные поступления по СЭП НБУ где пумб четко может инициализировать отправителя денег;- безналичные поступления через счета лоро-ностро в ПриватБанке, где идёт именно безналичное перечисление с карты приватбанка;- безналичные поступления на карту пумб с вкладных счетов пумб - проценты и тело вклада;- безналичные переводы с карты пумб на карту пумб одним клиентом - например погашение кредитки с дебетки;- безналичные поступления с карт Пумба открытых другим клиентам - например перечисление мужу, жене, детям;- зачисления на карту от продажи валюты.Пожалуйста дайте вразумительный ответ какие из данных видов поступлений входят в лимит 400000 нарастающим итогом с 17.03.2022 а какие нет.2. Если в вашем ответе по п.1 будут учитываться кроме поступления наличных средств ещё и любой вид безналичных поступлений - дайте указание на конкретный пункт конкретного нормативного акта НБУ или законодательного акта где было четко написано что надо для изменений по финмониторингу действующих с 17.03.2022 учитывать и поступления по безналу.3. Дайте ссылку на конкретный пункт конкретного нормативного акта НБУ или законодательного акта, где было четко написано что надо считать все поступления на счета клиента наличных средств (и/или других видов поступлений) именно нарастающим итого с 17.03.2022 до окончания военного положения а не к примеру в рамках одного месяца, квартала и т п



Вітаємо!



Ми розуміємо хвилювання клєінтів з приводу тимчасового ліміту на проведення видаткових операцій з рахунками, але у зв’язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, державою було прийнято низку законодавчих актів, спрямованих на встановлення правил фінансових установ під час війни.



Так, згідно зі змінами до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", передбачено, що у разі внесення фізичною особою на власний рахунок суми, яка дорівнює або перевищує 400 000,00 грн та за відсутності наданих на запит банку документів, що підтверджують джерела походження коштів, кошти вносяться на рахунок клієнта, з подальшим встановленням ліміту на проведення видаткових операцій. Також, згідно з постановою НБУ від 8.04.2022 року, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження коштів на суму 400 тис. грн та вище, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені. У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.



Тому, з урахуванням останніх змін в законодавстві, а також внутрішніх політик АТ «ПУМБ» аби протидіяти злочинним схемам із готівкою, банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів, не тільки однією сумою у 400 тис. грн., а і внесенням готівкових коштів на рахунки клієнта кількома платежами, які у загальний сумі дорівнюють або перевищують 400 тис. грн.



З 1.07.2022 року ми спрощуємо цю процедуру, відтепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.

Якщо банк має підозри у ризиковій діяльності клієнта, то рахунок блокується до моменту отримання всіх документів від клієнта та спростування підозр. Якщо це блокування, які здійснюються на підставі законодавства, прийнятого після початку війни, то заблокованими залишаться кошти внесені особисто клієнтом в касу банку на суму більше ніж 400 тис. грн. без підтверджених джерел, а ті клієнти, у яких було накопичення готівкових внесень, з сьогоднішнього дня не блокуються, а із заблокованими максимально швидко плануємо закрити це питання.



Йдучи на зустріч клієнтам, ми максимально полегшили процедуру зняття обмежень операцій на рахунках. Для зняття лімітів, клієнтам необхідно звернутись до банка будь-яким зручним способом (електронною поштою, письмово, на гарячу лінію), отримати консультацію щодо документів, які необхідно надати до банку та направити необхідні документи, що підтверджують джерела походження коштів. У разі достатності наданих документів, банком буде знято ліміти з рахунку клієнта.



Ми вже понад 30 років виконуємо усі зобов’язання перед клієнтами, державою та співробітниками і, попри війну, продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у березні-червні 2022, ми виплатили вкладникам банків-банкрутів понад 90 млн грн і продовжує ці виплати.



За офіційними даними НБУ, ПУМБ став ТОП-2 у переліку найприбутковіших банків з приватним капіталом за 1 квартал 2022 року. Також, за даними НБУ, за 1 квартал 2022 року, ПУМБ, серед банків з приватним капіталом, посів 2 місце за обсягом приросту коштів фізичних осіб на вимогу в гривні та 2 місце за приростом загального обсягу (поточні рахунки та строкові депозити) роздрібного депозитного портфеля в національній валюті.



Банк виконує усі нормативи НБУ. Ліквідність і достатність капіталу ПУМБ значно вища за нормативи Нацбанку. Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті вищий нормативів у 2.5 рази, у всіх валютах у 1.85 рази. Показник достатності капіталу становить 15.8% при нормативному значенні 10%.



Банку довіряє понад 1.6 млн клієнтів фізичних осіб та понад 94 тис. клієнтів – представників бізнесу. З початку року зростання серед клієнтів- підприємців становить понад 10 тис. клієнтів. Вітаємо!Ми розуміємо хвилювання клєінтів з приводу тимчасового ліміту на проведення видаткових операцій з рахунками, але у зв’язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, державою було прийнято низку законодавчих актів, спрямованих на встановлення правил фінансових установ під час війни.Так, згідно зі змінами до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", передбачено, що у разі внесення фізичною особою на власний рахунок суми, яка дорівнює або перевищує 400 000,00 грн та за відсутності наданих на запит банку документів, що підтверджують джерела походження коштів, кошти вносяться на рахунок клієнта, з подальшим встановленням ліміту на проведення видаткових операцій. Також, згідно з постановою НБУ від 8.04.2022 року, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження коштів на суму 400 тис. грн та вище, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені. У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.Тому, з урахуванням останніх змін в законодавстві, а також внутрішніх політик АТ «ПУМБ» аби протидіяти злочинним схемам із готівкою, банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів, не тільки однією сумою у 400 тис. грн., а і внесенням готівкових коштів на рахунки клієнта кількома платежами, які у загальний сумі дорівнюють або перевищують 400 тис. грн.З 1.07.2022 року ми спрощуємо цю процедуру, відтепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.Якщо банк має підозри у ризиковій діяльності клієнта, то рахунок блокується до моменту отримання всіх документів від клієнта та спростування підозр. Якщо це блокування, які здійснюються на підставі законодавства, прийнятого після початку війни, то заблокованими залишаться кошти внесені особисто клієнтом в касу банку на суму більше ніж 400 тис. грн. без підтверджених джерел, а ті клієнти, у яких було накопичення готівкових внесень, з сьогоднішнього дня не блокуються, а із заблокованими максимально швидко плануємо закрити це питання.Йдучи на зустріч клієнтам, ми максимально полегшили процедуру зняття обмежень операцій на рахунках. Для зняття лімітів, клієнтам необхідно звернутись до банка будь-яким зручним способом (електронною поштою, письмово, на гарячу лінію), отримати консультацію щодо документів, які необхідно надати до банку та направити необхідні документи, що підтверджують джерела походження коштів. У разі достатності наданих документів, банком буде знято ліміти з рахунку клієнта.Ми вже понад 30 років виконуємо усі зобов’язання перед клієнтами, державою та співробітниками і, попри війну, продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у березні-червні 2022, ми виплатили вкладникам банків-банкрутів понад 90 млн грн і продовжує ці виплати.За офіційними даними НБУ, ПУМБ став ТОП-2 у переліку найприбутковіших банків з приватним капіталом за 1 квартал 2022 року. Також, за даними НБУ, за 1 квартал 2022 року, ПУМБ, серед банків з приватним капіталом, посів 2 місце за обсягом приросту коштів фізичних осіб на вимогу в гривні та 2 місце за приростом загального обсягу (поточні рахунки та строкові депозити) роздрібного депозитного портфеля в національній валюті.Банк виконує усі нормативи НБУ. Ліквідність і достатність капіталу ПУМБ значно вища за нормативи Нацбанку. Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті вищий нормативів у 2.5 рази, у всіх валютах у 1.85 рази. Показник достатності капіталу становить 15.8% при нормативному значенні 10%.Банку довіряє понад 1.6 млн клієнтів фізичних осіб та понад 94 тис. клієнтів – представників бізнесу. З початку року зростання серед клієнтів- підприємців становить понад 10 тис. клієнтів. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2788 З нами з: 19.07.11 Подякував: 794 раз. Подякували: 180 раз. Профіль Вебсайт 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:46 PUMB Спасибо, дождались и получи внятный ответ. anikola13 Повідомлень: 1063 З нами з: 08.02.13 Подякував: 158 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:49 Re: ПУМБ родили Мизантрóп

Повідомлень: 6733 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1329 раз. Подякували: 1348 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:51 anikola13 написав: PUMB Спасибо, дождались и получи внятный ответ. Спасибо, дождались и получи внятный ответ.

Где ж он внятный, если не объяснили, какие из перечисленных видов поступлений на счет они считают пополнением наличкой?

И имеется ли в виду поступления по каждому счёту отдельно или по всем счетам клиента в сумме? Где ж он внятный, если не объяснили, какие из перечисленных видов поступлений на счет они считают пополнением наличкой?И имеется ли в виду поступления по каждому счёту отдельно или по всем счетам клиента в сумме? Востаннє редагувалось Ferlakur в П'ят 01 лип, 2022 16:55, всього редагувалось 1 раз. Ferlakur Повідомлень: 4266 З нами з: 14.10.08 Подякував: 267 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:52 Половина ответа - это рекламный буклет банка alfredhaos

Повідомлень: 214 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:56 Re: ПУМБ Фактически ни на один из трёх вопросов конкретый ответ НЕ дан. Ferlakur Повідомлень: 4266 З нами з: 14.10.08 Подякував: 267 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:25 Re: ПУМБ Ferlakur, уже есть послабления и это уже хорошо.

Для обычного клиента 400к грн/месяц это с хорошим запасом и его это не коснётся.



PUMB, продлили сотрудничество с Приватбанку, iBOX, Easypay, Globalmoney, City24, Sistema, через терминалы самообслуживания которых до 30 июня 2022 года было бесплатное пополнение карт/счетов вашего банка? Howl

Повідомлень: 4505 З нами з: 08.03.18 Подякував: 487 раз. Подякували: 836 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:28 Re: ПУМБ . Уже то что банк признал (хотя прямо об этом не написал), что был не прав с тем что учитывал 400 тыс. нарастающим итогом с 17 марта и до конца ВП - это уже большой прогресс.

Но смею заметить пару моментов - настораживающих. Если раньше банк банк писал о внесении 400 тыс. грн. и выше именно наличкой - в нынешнем ответе формулировки поменялись. По сути вот вам и ответ какие поступления считают налом а какие нет - любые поступления на сумму 400 и выше будут лочить (но по сути так оно и было до войны - так что тут по сути возврат на исходные позиции). Ну и второй момент - банк лишний раз подчеркнул что будет лочить и при меньших суммах если на то у него будут подозрения (но такое было и раньше). В общем мой вывод - в банк возвращаться можно но осторожно. Но лично у меня все уже пристроено в других более лояльных банках. Так что лично я пока юзаю кредитку и наблюдаю дальше Коллеги ну будьте лояльны к банку. Уже то что банк признал (хотя прямо об этом не написал), что был не прав с тем что учитывал 400 тыс. нарастающим итогом с 17 марта и до конца ВП - это уже большой прогресс.Но смею заметить пару моментов - настораживающих. Если раньше банк банк писал о внесении 400 тыс. грн. и выше именно наличкой - в нынешнем ответе формулировки поменялись. По сути вот вам и ответ какие поступления считают налом а какие нет - любые поступления на сумму 400 и выше будут лочить (но по сути так оно и было до войны - так что тут по сути возврат на исходные позиции). Ну и второй момент - банк лишний раз подчеркнул что будет лочить и при меньших суммах если на то у него будут подозрения (но такое было и раньше). В общем мой вывод - в банк возвращаться можно но осторожно. Но лично у меня все уже пристроено в других более лояльных банках. Так что лично я пока юзаю кредитку и наблюдаю дальше WallNutPen Повідомлень: 536 З нами з: 08.06.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:45 Re: ПУМБ PUMB написав: З 1.07.2022 року ми спрощуємо цю процедуру, відтепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.

Якщо банк має підозри у ризиковій діяльності клієнта, то рахунок блокується до моменту отримання всіх документів від клієнта та спростування підозр. Якщо це блокування, які здійснюються на підставі законодавства, прийнятого після початку війни, то заблокованими залишаться кошти внесені особисто клієнтом в касу банку на суму більше ніж 400 тис. грн. без підтверджених джерел, а ті клієнти, у яких було накопичення готівкових внесень, з сьогоднішнього дня не блокуються, а із заблокованими максимально швидко плануємо закрити це питання. З 1.07.2022 року ми спрощуємо цю процедуру, відтепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вищеЯкщо банк має підозри у ризиковій діяльності клієнта, то рахунок блокується до моменту отримання всіх документів від клієнта та спростування підозр. Якщо це блокування, які здійснюються на підставі законодавства, прийнятого після початку війни, то заблокованими залишаться кошти внесенів касу банку на суму більше ніж 400 тис. грн. без підтверджених джерел, а ті клієнти, у яких було накопичення готівкових внесень, з сьогоднішнього дня не блокуються, а із заблокованими максимально швидко плануємо закрити це питання.

1. Ню-ню, чекаємо експериментального підтвердження вашого трактування поняття "протягом місяця". Якого: календаного або "30дн з дати першого внесення"? От, наприклад, внесу я готівкою 250 тищ 25/07/22 і 200 тищ 01/08/22, то зразу приходити 1 серпня з сухарями і спортивками для ізолятора СБУ чи минеться?

2. Внесення р2р-переказом вважається у вас "готівковим внесенням", що підпадає під цей воєнний ліміт?

3. Внесення готівки у касу 3-ю особою вважається у вас "готівковим внесенням", що підпадає під цей воєнний ліміт? 1. Ню-ню, чекаємо експериментального підтвердження вашого трактування поняття "протягом місяця". Якого: календаного або "30дн з дати першого внесення"? От, наприклад, внесу я готівкою 250 тищ 25/07/22 і 200 тищ 01/08/22, то зразу приходити 1 серпня з сухарями і спортивками для ізолятора СБУ чи минеться?2. Внесення р2р-переказом вважається у вас "готівковим внесенням", що підпадає під цей воєнний ліміт?3. Внесення готівки у касу 3-ю особою вважається у вас "готівковим внесенням", що підпадає під цей воєнний ліміт? Amethyst

Повідомлень: 2631 З нами з: 05.05.21 Подякував: 157 раз. Подякували: 481 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:51 Як зараз модно казати: "у якості жесту доброї волі", після всього 3-х місяців скарг клієнтів та журналістських запитів, ПУМБа спромоглася перечитати Закон, на який увесь цей час посилалася. Що шокуючи швидко, у порівнянні з непід'ємною задачею додавання шаблону на оплату комуналки. Молодці! Якщо не збрехали... klug Повідомлень: 7062 З нами з: 18.08.14 Подякував: 303 раз. Подякували: 976 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 170171172173> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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