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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:08

Re: ПУМБ

Говорить про лояльность со стороны банка ещё рано (многим ещё предстоит доказать, что он не верблюд. Если б банк захотел и правда проявить лояльность, а не пересматривать с 1.07 правила игры, разговор был бы другим, а так пока пока.), а вот на скорую руку сгладить свои показатели которые полетели вниз банк решил и на том спасибо.
https://youtu.be/MwKEEH66i3Q
За 30 лет свою репутацию подпортить одним решением, ещё нужно постараться, если уж досталось самому закрытому отделу в банке.
Востаннє редагувалось anis в П'ят 01 лип, 2022 18:15, всього редагувалось 2 разів.
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:11

400тыс в мес. я считаю хорошо.
Но пока надо проводить операции осторожно. Банк потерял доверие, теперь должен его восстановить максиму за квартал.
Карта моя пока на полке не запылилась, начинаю медленно с банком работать :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:27

Re: ПУМБ

...це ж треба..) спочатку довели ситуацію до абсурду своїми некваліфікованими діями . а як клієнти почали голосувати ногами з банку ...бо кому такий банк зі своїм індивідуальним трактуванням про "наростаючий ліміт" потрібен - то спромоглися гасити пожежу.....а "реклама " то уже пішла по просторам інету....
-VICTOR-
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  #<1 ... 170171172173
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