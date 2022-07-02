За 30 лет свою репутацию подпортить одним решением, ещё нужно постараться, если уж досталось самому закрытому отделу в банке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:08
Re: ПУМБ
Говорить про лояльность со стороны банка ещё рано (многим ещё предстоит доказать, что он не верблюд. Если б банк захотел и правда проявить лояльность, а не пересматривать с 1.07 правила игры, разговор был бы другим, а так пока пока.), а вот на скорую руку сгладить свои показатели которые полетели вниз банк решил и на том спасибо.
За 30 лет свою репутацию подпортить одним решением, ещё нужно постараться, если уж досталось самому закрытому отделу в банке.
Востаннє редагувалось anis в П'ят 01 лип, 2022 18:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:11
400тыс в мес. я считаю хорошо.
Но пока надо проводить операции осторожно. Банк потерял доверие, теперь должен его восстановить максиму за квартал.
Карта моя пока на полке не запылилась, начинаю медленно с банком работать
Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:27
Re: ПУМБ
...це ж треба..) спочатку довели ситуацію до абсурду своїми некваліфікованими діями . а як клієнти почали голосувати ногами з банку ...бо кому такий банк зі своїм індивідуальним трактуванням про "наростаючий ліміт" потрібен - то спромоглися гасити пожежу.....а "реклама " то уже пішла по просторам інету....
Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:45
Банка вже майже 10 років працює над зануренням своєї репутації на максимальну глибину, а ви лише одне рішення помітили. Чого варті періодичні приколи зі страховками; прикол зі переведенням рахунків на платні пакети зі списанням абонки у мінус, включно з рахунками, за якими роками не було руху; якість роботи підтримки; глюки з оплатою комуналки; дрібні махінації javascript:;на курсах; заміна повноцінного ІБ на обрубок? Це вже навіть якщо не згадувати про такі дрібниці, як черги у відділеннях та відключення безкоштовної гарячої лінії. І дев'ятки вони на рахунки клієнтам давно вішали, щоправда досі не так нахабно і не так масово.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:52
Re: ПУМБ
Как много из этих ошибок было пересмотрено в кратчайшие сроки?
Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:12
Re: ПУМБ
Как долго этот банк выпускает сейчас пластиковую валютную Всекарту? Регион - Киев.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:20
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:11
Смешные такие.
А допетрить, что принятый закон через жопу прописан в кривых формулировках, а ответственность, штрафы, лиценщии аннулировать никто не собирается.
Вот и молот с наковальней.
Молодцы, подсуетились, вероятно оформили оф.запрос с разъяснениями в высшии инстанции и вам сообщили.
Либо вы к. полагаете, что банку скучно и решмли послушать ваши визги?
Поверьте, пошли вам навстречу только после оф.бумажки, которая прикрывает зад банку.
Что самое интересное, визжат те, которых реально надо на полиграф и на очную встречу в сбу
Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:12
Типа ПУМБ самый умный. Больше ни в одном банке не было такого маразма.
Что мешало банку сразу отправить такой запрос не дожидаясь проблем с клиентами? Могли бы раньше подсуетиться, если хотели зад прикрыть как вы пишите.
Додано: Суб 02 лип, 2022 18:08
Re: ПУМБ
та яке " підсуєтились"...) не будь те наївними...просто їнфа про їх ноу-хау у вигляді накопичувального ліміту пішла гуляти по інету і в когось почало в банку підгорати...хтось відчув пятою точкою що отримає по шапці. А наш ресурс , запити журналістів і статті - зробили своє діло ...бо Ахметову чого зараз бракує - так зробити відтік ресурсу з банку і організувати проблеми ще в цьому секторі його економіки .А взагалі то починає серйозно напрягати ота безбашенна поведілка певних підрозділів банку - типу що хочу те й виворяю ....До речі отой мараз з блокуванням кнопки "відключити пуш" - це з тої самої серії дебільних ПРИМУСОВИХ рішень за що я б автору дав підзад , був би то мій банк , особисто від мене банк отримав тільки те - що в їх мобільний банк я точно не зайду , поки за мене який розумник буде вирішувати яким каналом мені надсилати інформаційні повідомлення по розхідних операціях.
До речі після скарг - смс повідомлення відновили , але не один дятел так і не подзвонив з поясненнями того маразму , що ще раз доводить - думка клієнтів банк не цікавить.
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