PUMB написав:anis Банк буде аналізувати кожне поповнення окремо, за результатами перевірки буде сформовано перелік документів, які необхідно надати в Банк для подальшого вивчення. З Вами зв’яжеться відповідальний представник Банку щодо необхідності надання документів. Ви можете надсилати документи дистанційно, на пошту Банку info@fuib.com.
Це не правда. Я надсилав так док-ти - отримав відповідь:
Подати документи можливо у віддаленні Банку, з паспортом та ІПН. Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!
PUMB написав:ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення. Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки. Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.
І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:
PUMB написав:ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення. Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки. Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.
І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:
Ага, значить готівка і р2р. Шо ж ви три місяці приховували таку цікаву інформацію.
PUMB написав:Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.
Скажите пожалуйста, о каком уведомлении речь, сам узнал только постфактум, чтоб счёт в блоке, на кредитку глянул а там -100000000000. (Но думал это глюк системы прощения кредита). Уведомления не было как до этого чтоб осталось пополнить на ... Грн и блок, не после блока, что счёт в блоке и т.д.
это оередная ложь банка, я когда в отделение пришел мне первым делом сказали - вас же предупреждали, а я так кто? когда? Сразу включили заднюю - ну все равно у вас более 400К было налички внесено, как не было? А из привата по IBAN (тропинкой) - мы считаем наличным пополнением и будем пользоваться вашими деньгами пока вы не докажете, что не верблюд...
PUMB написав:ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення. Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки. Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.
І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:
Ага, значить готівка і р2р. Шо ж ви три місяці приховували таку цікаву інформацію.
так банк и не врал до этого, что якобы они р2р не считают, а то что меня за р2р, а точнее пополнение по ИБАНу (тропкой), залочили - я писал сразу. И банку я выписку из привата, где все мои транзакции совпадали со всеми приходами на счет, отправлял в первый же день блока - банку было фиолетово.
J написав:PUMB Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?
не совсем, сначала в налоговую, а потом уже будут пугать СБУшкой. И все это будут затягивать от месяца и более..., чтобы пользоваться замороженными средствами и жарить на проценты за вылет из грейса по заблокированной кредитке, которую вам не дадут пополнить...