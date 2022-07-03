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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:22

Re: ПУМБ

А когда в банке наступает начало июля?

Відбувся технічний збій, тому нарахування відсотків відбувається некоректно.

На початку липня буде здійснено корегування по вказаній категорії та різниця буде донарахована.

Дане донарахування буде відображатись однією сумою в мобільному додатку в "Історія накопичень" та в загальному балансі "Накопичено".
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:05

  PUMB написав:anis Банк буде аналізувати кожне поповнення окремо, за результатами перевірки буде сформовано перелік документів, які необхідно надати в Банк для подальшого вивчення. З Вами зв’яжеться відповідальний представник Банку щодо необхідності надання документів. Ви можете надсилати документи дистанційно, на пошту Банку info@fuib.com.

Це не правда. Я надсилав так док-ти - отримав відповідь:
Подати документи можливо у віддаленні Банку, з паспортом та ІПН.
Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:19

  PUMB написав:ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.
Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.
Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.

І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:03

Re: ПУМБ

пумб,Ваш ход)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:26

  ol_zy написав:
  PUMB написав:ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.
Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.
Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.

І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:

Ага, значить готівка і р2р. Шо ж ви три місяці приховували таку цікаву інформацію.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:26

  anis написав:
PUMB написав:Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.
Скажите пожалуйста, о каком уведомлении речь, сам узнал только постфактум, чтоб счёт в блоке, на кредитку глянул а там -100000000000. (Но думал это глюк системы прощения кредита).
Уведомления не было как до этого чтоб осталось пополнить на ... Грн и блок, не после блока, что счёт в блоке и т.д.

это оередная ложь банка, я когда в отделение пришел мне первым делом сказали - вас же предупреждали, а я так кто? когда? Сразу включили заднюю - ну все равно у вас более 400К было налички внесено, как не было? А из привата по IBAN (тропинкой) - мы считаем наличным пополнением и будем пользоваться вашими деньгами пока вы не докажете, что не верблюд...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:31

  Ferlakur написав:
  ol_zy написав:
  PUMB написав:ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.
Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.
Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.

І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:

Ага, значить готівка і р2р. Шо ж ви три місяці приховували таку цікаву інформацію.

так банк и не врал до этого, что якобы они р2р не считают, а то что меня за р2р, а точнее пополнение по ИБАНу (тропкой), залочили - я писал сразу. И банку я выписку из привата, где все мои транзакции совпадали со всеми приходами на счет, отправлял в первый же день блока - банку было фиолетово.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:34

  J написав:PUMB
Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?

не совсем, сначала в налоговую, а потом уже будут пугать СБУшкой. И все это будут затягивать от месяца и более..., чтобы пользоваться замороженными средствами и жарить на проценты за вылет из грейса по заблокированной кредитке, которую вам не дадут пополнить...
ol_zy
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