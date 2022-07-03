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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 171172173174 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.1 5 26 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 3 Всього голосів : 26 Додано: Суб 02 лип, 2022 21:22 Re: ПУМБ А когда в банке наступает начало июля?



Відбувся технічний збій, тому нарахування відсотків відбувається некоректно.



На початку липня буде здійснено корегування по вказаній категорії та різниця буде донарахована.



Дане донарахування буде відображатись однією сумою в мобільному додатку в "Історія накопичень" та в загальному балансі "Накопичено". Alex_ki

Повідомлень: 661 З нами з: 26.02.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 16:05 PUMB написав: anis Банк буде аналізувати кожне поповнення окремо, за результатами перевірки буде сформовано перелік документів, які необхідно надати в Банк для подальшого вивчення. З Вами зв’яжеться відповідальний представник Банку щодо необхідності надання документів. Ви можете надсилати документи дистанційно, на пошту Банку Банк буде аналізувати кожне поповнення окремо, за результатами перевірки буде сформовано перелік документів, які необхідно надати в Банк для подальшого вивчення. З Вами зв’яжеться відповідальний представник Банку щодо необхідності надання документів. Ви можете надсилати документи дистанційно, на пошту Банку info@fuib.com

Це не правда. Я надсилав так док-ти - отримав відповідь:

Подати документи можливо у віддаленні Банку, з паспортом та ІПН.

Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти! Це не правда. Я надсилав так док-ти - отримав відповідь: ol_zy

Повідомлень: 7391 З нами з: 20.01.15 Подякував: 446 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 16:19 PUMB написав: ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.

Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.

Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію. Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.

І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:

І це неправда - офіційна відповідь банка була такою: ol_zy

Повідомлень: 7391 З нами з: 20.01.15 Подякував: 446 раз. Подякували: 780 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 17:03 Re: ПУМБ пумб,Ваш ход) Мизантрóп

Повідомлень: 6743 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1331 раз. Подякували: 1348 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 17:26 ol_zy написав: PUMB написав: ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.

Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.

Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію. Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.

І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:

І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:

Ага, значить готівка і р2р. Шо ж ви три місяці приховували таку цікаву інформацію. Ага, значить готівка і р2р. Шо ж ви три місяці приховували таку цікаву інформацію. Ferlakur Повідомлень: 4267 З нами з: 14.10.08 Подякував: 267 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 17:26 anis написав: PUMB написав: Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення. Скажите пожалуйста, о каком уведомлении речь, сам узнал только постфактум, чтоб счёт в блоке, на кредитку глянул а там -100000000000. (Но думал это глюк системы прощения кредита).

Уведомления не было как до этого чтоб осталось пополнить на ... Грн и блок, не после блока, что счёт в блоке и т.д. Скажите пожалуйста, о каком уведомлении речь, сам узнал только постфактум, чтоб счёт в блоке, на кредитку глянул а там -100000000000. (Но думал это глюк системы прощения кредита).Уведомления не было как до этого чтоб осталось пополнить на ... Грн и блок, не после блока, что счёт в блоке и т.д.

это оередная ложь банка, я когда в отделение пришел мне первым делом сказали - вас же предупреждали, а я так кто? когда? Сразу включили заднюю - ну все равно у вас более 400К было налички внесено, как не было? А из привата по IBAN (тропинкой) - мы считаем наличным пополнением и будем пользоваться вашими деньгами пока вы не докажете, что не верблюд... это оередная ложь банка, я когда в отделение пришел мне первым делом сказали - вас же предупреждали, а я так кто? когда? Сразу включили заднюю - ну все равно у вас более 400К было налички внесено, как не было? А из привата по IBAN (тропинкой) - мы считаем наличным пополнением и будем пользоваться вашими деньгами пока вы не докажете, что не верблюд... ol_zy

Повідомлень: 7391 З нами з: 20.01.15 Подякував: 446 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 17:31 Ferlakur написав: ol_zy написав: PUMB написав: ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.

Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.

Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію. Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення.Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки.Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.

І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:

І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:

Ага, значить готівка і р2р. Шо ж ви три місяці приховували таку цікаву інформацію. Ага, значить готівка і р2р. Шо ж ви три місяці приховували таку цікаву інформацію.

так банк и не врал до этого, что якобы они р2р не считают, а то что меня за р2р, а точнее пополнение по ИБАНу (тропкой), залочили - я писал сразу. И банку я выписку из привата, где все мои транзакции совпадали со всеми приходами на счет, отправлял в первый же день блока - банку было фиолетово. так банк и не врал до этого, что якобы они р2р не считают, а то что меня за р2р, а точнее пополнение по ИБАНу (тропкой), залочили - я писал сразу. И банку я выписку из привата, где все мои транзакции совпадали со всеми приходами на счет, отправлял в первый же день блока - банку было фиолетово. ol_zy

Повідомлень: 7391 З нами з: 20.01.15 Подякував: 446 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 17:34 J написав: PUMB

Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ? Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?

не совсем, сначала в налоговую, а потом уже будут пугать СБУшкой. И все это будут затягивать от месяца и более..., чтобы пользоваться замороженными средствами и жарить на проценты за вылет из грейса по заблокированной кредитке, которую вам не дадут пополнить... не совсем, сначала в налоговую, а потом уже будут пугать СБУшкой. И все это будут затягивать от месяца и более..., чтобы пользоваться замороженными средствами и жарить на проценты за вылет из грейса по заблокированной кредитке, которую вам не дадут пополнить... ol_zy

Повідомлень: 7391 З нами з: 20.01.15 Подякував: 446 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 17:58 PUMB написав: Вітаємо!



Ми розуміємо хвилювання клєінтів з приводу тимчасового ліміту на проведення видаткових операцій з рахунками, але у зв’язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, державою було прийнято низку законодавчих актів, спрямованих на встановлення правил фінансових установ під час війни.



Так, згідно зі змінами до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", передбачено, що у разі внесення фізичною особою на власний рахунок суми, яка дорівнює або перевищує 400 000,00 грн та за відсутності наданих на запит банку документів, що підтверджують джерела походження коштів, кошти вносяться на рахунок клієнта, з подальшим встановленням ліміту на проведення видаткових операцій. Також, згідно з постановою НБУ від 8.04.2022 року, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження коштів на суму 400 тис. грн та вище, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені. У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.



Тому, з урахуванням останніх змін в законодавстві, а також внутрішніх політик АТ «ПУМБ» аби протидіяти злочинним схемам із готівкою, банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів, не тільки однією сумою у 400 тис. грн., а і внесенням готівкових коштів на рахунки клієнта кількома платежами, які у загальний сумі дорівнюють або перевищують 400 тис. грн.



З 1.07.2022 року ми спрощуємо цю процедуру, відтепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.

Якщо банк має підозри у ризиковій діяльності клієнта, то рахунок блокується до моменту отримання всіх документів від клієнта та спростування підозр. Якщо це блокування, які здійснюються на підставі законодавства, прийнятого після початку війни, то заблокованими залишаться кошти внесені особисто клієнтом в касу банку на суму більше ніж 400 тис. грн. без підтверджених джерел, а ті клієнти, у яких було накопичення готівкових внесень, з сьогоднішнього дня не блокуються, а із заблокованими максимально швидко плануємо закрити це питання.



Йдучи на зустріч клієнтам, ми максимально полегшили процедуру зняття обмежень операцій на рахунках. Для зняття лімітів, клієнтам необхідно звернутись до банка будь-яким зручним способом (електронною поштою, письмово, на гарячу лінію), отримати консультацію щодо документів, які необхідно надати до банку та направити необхідні документи, що підтверджують джерела походження коштів. У разі достатності наданих документів, банком буде знято ліміти з рахунку клієнта.



Ми вже понад 30 років виконуємо усі зобов’язання перед клієнтами, державою та співробітниками і, попри війну, продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у березні-червні 2022, ми виплатили вкладникам банків-банкрутів понад 90 млн грн і продовжує ці виплати.



За офіційними даними НБУ, ПУМБ став ТОП-2 у переліку найприбутковіших банків з приватним капіталом за 1 квартал 2022 року. Також, за даними НБУ, за 1 квартал 2022 року, ПУМБ, серед банків з приватним капіталом, посів 2 місце за обсягом приросту коштів фізичних осіб на вимогу в гривні та 2 місце за приростом загального обсягу (поточні рахунки та строкові депозити) роздрібного депозитного портфеля в національній валюті.



Банк виконує усі нормативи НБУ. Ліквідність і достатність капіталу ПУМБ значно вища за нормативи Нацбанку. Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті вищий нормативів у 2.5 рази, у всіх валютах у 1.85 рази. Показник достатності капіталу становить 15.8% при нормативному значенні 10%.



Банку довіряє понад 1.6 млн клієнтів фізичних осіб та понад 94 тис. клієнтів – представників бізнесу. З початку року зростання серед клієнтів- підприємців становить понад 10 тис. клієнтів. Вітаємо!Ми розуміємо хвилювання клєінтів з приводу тимчасового ліміту на проведення видаткових операцій з рахунками, але у зв’язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, державою було прийнято низку законодавчих актів, спрямованих на встановлення правил фінансових установ під час війни.Так, згідно зі змінами до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", передбачено, що у разі внесення фізичною особою на власний рахунок суми, яка дорівнює або перевищує 400 000,00 грн та за відсутності наданих на запит банку документів, що підтверджують джерела походження коштів, кошти вносяться на рахунок клієнта, з подальшим встановленням ліміту на проведення видаткових операцій. Також, згідно з постановою НБУ від 8.04.2022 року, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження коштів на суму 400 тис. грн та вище, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені. У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.Тому, з урахуванням останніх змін в законодавстві, а також внутрішніх політик АТ «ПУМБ» аби протидіяти злочинним схемам із готівкою, банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів, не тільки однією сумою у 400 тис. грн., а і внесенням готівкових коштів на рахунки клієнта кількома платежами, які у загальний сумі дорівнюють або перевищують 400 тис. грн.З 1.07.2022 року ми спрощуємо цю процедуру, відтепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.Якщо банк має підозри у ризиковій діяльності клієнта, то рахунок блокується до моменту отримання всіх документів від клієнта та спростування підозр. Якщо це блокування, які здійснюються на підставі законодавства, прийнятого після початку війни, то заблокованими залишаться кошти внесені особисто клієнтом в касу банку на суму більше ніж 400 тис. грн. без підтверджених джерел, а ті клієнти, у яких було накопичення готівкових внесень, з сьогоднішнього дня не блокуються, а із заблокованими максимально швидко плануємо закрити це питання.Йдучи на зустріч клієнтам, ми максимально полегшили процедуру зняття обмежень операцій на рахунках. Для зняття лімітів, клієнтам необхідно звернутись до банка будь-яким зручним способом (електронною поштою, письмово, на гарячу лінію), отримати консультацію щодо документів, які необхідно надати до банку та направити необхідні документи, що підтверджують джерела походження коштів. У разі достатності наданих документів, банком буде знято ліміти з рахунку клієнта.Ми вже понад 30 років виконуємо усі зобов’язання перед клієнтами, державою та співробітниками і, попри війну, продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у березні-червні 2022, ми виплатили вкладникам банків-банкрутів понад 90 млн грн і продовжує ці виплати.За офіційними даними НБУ, ПУМБ став ТОП-2 у переліку найприбутковіших банків з приватним капіталом за 1 квартал 2022 року. Також, за даними НБУ, за 1 квартал 2022 року, ПУМБ, серед банків з приватним капіталом, посів 2 місце за обсягом приросту коштів фізичних осіб на вимогу в гривні та 2 місце за приростом загального обсягу (поточні рахунки та строкові депозити) роздрібного депозитного портфеля в національній валюті.Банк виконує усі нормативи НБУ. Ліквідність і достатність капіталу ПУМБ значно вища за нормативи Нацбанку. Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті вищий нормативів у 2.5 рази, у всіх валютах у 1.85 рази. Показник достатності капіталу становить 15.8% при нормативному значенні 10%.Банку довіряє понад 1.6 млн клієнтів фізичних осіб та понад 94 тис. клієнтів – представників бізнесу. З початку року зростання серед клієнтів- підприємців становить понад 10 тис. клієнтів.

А чому ви, всупереч вимоги НБУ та низки законодавчих актів, блокуєте всі рахунки у тому числі депозитні та кредитні? Яким чином ви будете виправляти ваше самоуправство та порушення щодо блокування моїх кредитних та депозитних рахунків? А також коли компенсуєте нараховані відсотки по кредитній картці яку ви безпідставно заблокували, а також заблокували депозит з коштами для погашення із-за чого я не зміг погасити кредитну картку в пільговому періоді. До речі про неможливість погасити я неодноразово повідомляв банк і надавав скріни з моб. додатку на що отримав відповідь:

Ваші рахунки заблоковані Службою фінансового моніторингу ПУМБ, радимо звернутися до найближчого відділення банку.

До речі у відділені так само сказали погасити не вийде. А чому ви, всупереч вимоги НБУ та низки законодавчих актів, блокуєте всі рахунки у тому числі депозитні та кредитні? Яким чином ви будете виправляти ваше самоуправство та порушення щодо блокування моїх кредитних та депозитних рахунків? А також коли компенсуєте нараховані відсотки по кредитній картці яку ви безпідставно заблокували, а також заблокували депозит з коштами для погашення із-за чого я не зміг погасити кредитну картку в пільговому періоді. До речі про неможливість погасити я неодноразово повідомляв банк і надавав скріни з моб. додатку на що отримав відповідь:До речі у відділені так само сказали погасити не вийде. ol_zy

Повідомлень: 7391 З нами з: 20.01.15 Подякував: 446 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 18:52 Re: ПУМБ ol_zy написав: До речі у відділені так само сказали погасити не вийде. До речі у відділені так само сказали погасити не вийде.

тупо капкан ставят тупо капкан ставят Мизантрóп

Повідомлень: 6743 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1331 раз. Подякували: 1348 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 171172173174 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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