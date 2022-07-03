PUMB написав:anis Банк буде аналізувати кожне поповнення окремо, за результатами перевірки буде сформовано перелік документів, які необхідно надати в Банк для подальшого вивчення. З Вами зв’яжеться відповідальний представник Банку щодо необхідності надання документів. Ви можете надсилати документи дистанційно, на пошту Банку info@fuib.com.
Це не правда. Я надсилав так док-ти - отримав відповідь:
Подати документи можливо у віддаленні Банку, з паспортом та ІПН. Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!
PUMB написав:ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення. Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки. Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.
І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:
PUMB написав:ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення. Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки. Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.
І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:
Ага, значить готівка і р2р. Шо ж ви три місяці приховували таку цікаву інформацію.
PUMB написав:Игорь Алексеевич Оскільки це ліміт на внесення готівки, то необхідно рахувати ті види надходження коштів, про які було вказано вище. Якщо Ваша сукупна сума готівкових поповнень буде наближатися до 400 тис.грн., Ви отримаєте повідомлення.
Скажите пожалуйста, о каком уведомлении речь, сам узнал только постфактум, чтоб счёт в блоке, на кредитку глянул а там -100000000000. (Но думал это глюк системы прощения кредита). Уведомления не было как до этого чтоб осталось пополнить на ... Грн и блок, не после блока, что счёт в блоке и т.д.
это оередная ложь банка, я когда в отделение пришел мне первым делом сказали - вас же предупреждали, а я так кто? когда? Сразу включили заднюю - ну все равно у вас более 400К было налички внесено, как не было? А из привата по IBAN (тропинкой) - мы считаем наличным пополнением и будем пользоваться вашими деньгами пока вы не докажете, что не верблюд...
PUMB написав:ShtormK Банк не прирівнює безготівкові зарахування до готівкових. Якщо в учасника формуму, на якого Ви посилаєтеся, відбулося блокування рахунку після безготівкового внесення, то причиною цього НЕ був ліміт на готівкове внесення. Як уже писалося раніше, накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн., а це саме те питання, що обговорювалося, передбачає внесення через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заяви на переказ готівки. Для вияснення дійсної причини блокування рахунку у вищезгаданого учасника формуму, йому необхідно надати інформацію про себе нам в особисті повідомлення, щоб ми могли перевірити інформацію.
І це неправда - офіційна відповідь банка була такою:
Ага, значить готівка і р2р. Шо ж ви три місяці приховували таку цікаву інформацію.
так банк и не врал до этого, что якобы они р2р не считают, а то что меня за р2р, а точнее пополнение по ИБАНу (тропкой), залочили - я писал сразу. И банку я выписку из привата, где все мои транзакции совпадали со всеми приходами на счет, отправлял в первый же день блока - банку было фиолетово.
J написав:PUMB Когда накопится сумарных погашений по кредитной карте на 400 к грн то кредитная карта блокируется и клиента посылают в СБУ ?
не совсем, сначала в налоговую, а потом уже будут пугать СБУшкой. И все это будут затягивать от месяца и более..., чтобы пользоваться замороженными средствами и жарить на проценты за вылет из грейса по заблокированной кредитке, которую вам не дадут пополнить...
Ми розуміємо хвилювання клєінтів з приводу тимчасового ліміту на проведення видаткових операцій з рахунками, але у зв’язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, державою було прийнято низку законодавчих актів, спрямованих на встановлення правил фінансових установ під час війни.
Так, згідно зі змінами до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", передбачено, що у разі внесення фізичною особою на власний рахунок суми, яка дорівнює або перевищує 400 000,00 грн та за відсутності наданих на запит банку документів, що підтверджують джерела походження коштів, кошти вносяться на рахунок клієнта, з подальшим встановленням ліміту на проведення видаткових операцій. Також, згідно з постановою НБУ від 8.04.2022 року, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження коштів на суму 400 тис. грн та вище, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені. У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.
Тому, з урахуванням останніх змін в законодавстві, а також внутрішніх політик АТ «ПУМБ» аби протидіяти злочинним схемам із готівкою, банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів, не тільки однією сумою у 400 тис. грн., а і внесенням готівкових коштів на рахунки клієнта кількома платежами, які у загальний сумі дорівнюють або перевищують 400 тис. грн.
З 1.07.2022 року ми спрощуємо цю процедуру, відтепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця. Якщо банк має підозри у ризиковій діяльності клієнта, то рахунок блокується до моменту отримання всіх документів від клієнта та спростування підозр. Якщо це блокування, які здійснюються на підставі законодавства, прийнятого після початку війни, то заблокованими залишаться кошти внесені особисто клієнтом в касу банку на суму більше ніж 400 тис. грн. без підтверджених джерел, а ті клієнти, у яких було накопичення готівкових внесень, з сьогоднішнього дня не блокуються, а із заблокованими максимально швидко плануємо закрити це питання.
Йдучи на зустріч клієнтам, ми максимально полегшили процедуру зняття обмежень операцій на рахунках. Для зняття лімітів, клієнтам необхідно звернутись до банка будь-яким зручним способом (електронною поштою, письмово, на гарячу лінію), отримати консультацію щодо документів, які необхідно надати до банку та направити необхідні документи, що підтверджують джерела походження коштів. У разі достатності наданих документів, банком буде знято ліміти з рахунку клієнта.
Ми вже понад 30 років виконуємо усі зобов’язання перед клієнтами, державою та співробітниками і, попри війну, продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у березні-червні 2022, ми виплатили вкладникам банків-банкрутів понад 90 млн грн і продовжує ці виплати.
За офіційними даними НБУ, ПУМБ став ТОП-2 у переліку найприбутковіших банків з приватним капіталом за 1 квартал 2022 року. Також, за даними НБУ, за 1 квартал 2022 року, ПУМБ, серед банків з приватним капіталом, посів 2 місце за обсягом приросту коштів фізичних осіб на вимогу в гривні та 2 місце за приростом загального обсягу (поточні рахунки та строкові депозити) роздрібного депозитного портфеля в національній валюті.
Банк виконує усі нормативи НБУ. Ліквідність і достатність капіталу ПУМБ значно вища за нормативи Нацбанку. Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті вищий нормативів у 2.5 рази, у всіх валютах у 1.85 рази. Показник достатності капіталу становить 15.8% при нормативному значенні 10%.
Банку довіряє понад 1.6 млн клієнтів фізичних осіб та понад 94 тис. клієнтів – представників бізнесу. З початку року зростання серед клієнтів- підприємців становить понад 10 тис. клієнтів.
А чому ви, всупереч вимоги НБУ та низки законодавчих актів, блокуєте всі рахунки у тому числі депозитні та кредитні? Яким чином ви будете виправляти ваше самоуправство та порушення щодо блокування моїх кредитних та депозитних рахунків? А також коли компенсуєте нараховані відсотки по кредитній картці яку ви безпідставно заблокували, а також заблокували депозит з коштами для погашення із-за чого я не зміг погасити кредитну картку в пільговому періоді. До речі про неможливість погасити я неодноразово повідомляв банк і надавав скріни з моб. додатку на що отримав відповідь:
Ваші рахунки заблоковані Службою фінансового моніторингу ПУМБ, радимо звернутися до найближчого відділення банку.
До речі у відділені так само сказали погасити не вийде.