рижий оскаженів
може підкажемо йому що він не прав?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:49
Додано: Пон 04 лип, 2022 07:53
valya
Глянув у себе - така саме фігня. ГЛ стверджує, що має бути 0.75% і радить оновити додаток. Цікаво, чи є хтось з оновленим додатком, у кого при виборі кешбеку світилося 0.75%?
Написав на info@fuib.com, минулого разу в аналогічній ситуації вони пояснювали це технічним збоєм...
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