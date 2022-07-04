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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:18
рижий оскаженів
може підкажемо йому що він не прав?
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greenozon
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:49
greenozon написав:
рижий оскаженів
може підкажемо йому що він не прав?
Тік! І кб на продукти при виборі пише 1%, а потім пише 0% і рахує 0,75%
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valya
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Додано: Пон 04 лип, 2022 07:53
valya
Глянув у себе - така саме фігня. ГЛ стверджує, що має бути 0.75% і радить оновити додаток. Цікаво, чи є хтось з оновленим додатком, у кого при виборі кешбеку світилося 0.75%?
Написав на info@fuib.com
, минулого разу в аналогічній ситуації вони пояснювали це технічним збоєм...
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AlexTk
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Додано: Пон 04 лип, 2022 08:24
ol_zy
Из всего этого делаю вывод что ПУМБ позорное пятно на светлом лике БС Украины.
Единственный кто ввел такой маразм с 400К и фактичски начал мародерить деньги клиентов.
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ВIВ
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Додано: Пон 04 лип, 2022 08:32
AlexTk написав:
Глянув у себе - така саме фігня. ГЛ стверджує, що має бути 0.75% і радить оновити додаток. Цікаво, чи є хтось з оновленим додатком, у кого при виборі кешбеку світилося 0.75%?
При выборе 1 числа чётко было 0,75% за кредитные и 0,5% за свои. Но я не выбирал продукты. Андроид, версия приложения разумеется всегда последняя.
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Vorlon
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Додано: Пон 04 лип, 2022 08:40
Vorlon написав: AlexTk написав:
Глянув у себе - така саме фігня. ГЛ стверджує, що має бути 0.75% і радить оновити додаток. Цікаво, чи є хтось з оновленим додатком, у кого при виборі кешбеку світилося 0.75%?
При выборе 1 числа чётко было 0,75% за кредитные и 0,5% за свои. Но я не выбирал продукты. Андроид, версия приложения разумеется всегда последняя.
Выбирал категории сегодня рано утром. Светилось аналогично 0,75 кред 0,5 дебет. Обновлялся на днях - потому как ждал обнову спорта с ее белой, но моя очередь в гуглоплее на нее все никак не подойдет
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WallNutPen
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Додано: Пон 04 лип, 2022 08:44
То есть проблемы похоже у тех, кто раз в пятилетку обновляет приложение...
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Vorlon
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Додано: Пон 04 лип, 2022 09:56
Vorlon написав:
То есть проблемы похоже у тех, кто раз в пятилетку обновляет приложение...
А также андроид,айфон и порш панамера
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sens
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