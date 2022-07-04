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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:18

рижий оскаженів
може підкажемо йому що він не прав?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:49

  greenozon написав:рижий оскаженів
може підкажемо йому що він не прав?

Тік! І кб на продукти при виборі пише 1%, а потім пише 0% і рахує 0,75%
valya
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 07:53

valya
Глянув у себе - така саме фігня. ГЛ стверджує, що має бути 0.75% і радить оновити додаток. Цікаво, чи є хтось з оновленим додатком, у кого при виборі кешбеку світилося 0.75%?
Написав на info@fuib.com, минулого разу в аналогічній ситуації вони пояснювали це технічним збоєм...
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:24

ol_zy
Из всего этого делаю вывод что ПУМБ позорное пятно на светлом лике БС Украины.
Единственный кто ввел такой маразм с 400К и фактичски начал мародерить деньги клиентов.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:32

  AlexTk написав:Глянув у себе - така саме фігня. ГЛ стверджує, що має бути 0.75% і радить оновити додаток. Цікаво, чи є хтось з оновленим додатком, у кого при виборі кешбеку світилося 0.75%?

При выборе 1 числа чётко было 0,75% за кредитные и 0,5% за свои. Но я не выбирал продукты. Андроид, версия приложения разумеется всегда последняя.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:40

  Vorlon написав:
  AlexTk написав:Глянув у себе - така саме фігня. ГЛ стверджує, що має бути 0.75% і радить оновити додаток. Цікаво, чи є хтось з оновленим додатком, у кого при виборі кешбеку світилося 0.75%?

При выборе 1 числа чётко было 0,75% за кредитные и 0,5% за свои. Но я не выбирал продукты. Андроид, версия приложения разумеется всегда последняя.

Выбирал категории сегодня рано утром. Светилось аналогично 0,75 кред 0,5 дебет. Обновлялся на днях - потому как ждал обнову спорта с ее белой, но моя очередь в гуглоплее на нее все никак не подойдет
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:44

То есть проблемы похоже у тех, кто раз в пятилетку обновляет приложение...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:56

  Vorlon написав:То есть проблемы похоже у тех, кто раз в пятилетку обновляет приложение...

А также андроид,айфон и порш панамера
sens
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