Додано: Пон 04 лип, 2022 14:42

А я считаю что в принципе с любым банком до определенного уровня можно в итоге мирно сосуществовать. Только надо понимать где те черты, которые нельзя пересекать. Для этого и существует общение. В том числе и через форум. Понятно что банки под видом борьбы за чистоту денег прячет процедуры своего финмона, но на то и щука чтобы карась не дремал. А под лежачий камень вода не потечёт, поэтому имея какие-то потребности в получении банковских услуг ничего страшного если клиент сам предварительно озаботиться на предмет того чтобы получить эти услуги максимально комфортно для себя. Ведь все вокруг меняется - тот же пумб, который был консервативен выкатил в свое время кэшбек от Ясно который позволял получать до 15% на комунале. Поэтому сжигать мосты ИМХО надо в самом крайнем случае, а от того чтобы периодически давать картам того или иного банка полежать на полке ещё особого вреда лично я пока не встречал (естественно если предварительно сделать так чтобы не попадать на плату за реактивность)