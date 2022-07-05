посетитель написав:Дивують тут люди.Зрозуміло же вже що ПУМБ фактично в будь-який момент може заблокувати кошти.Ні, все одно щось намагаються з'ясувати, доказати.Якись питання.В чому сенс? Для самозаспокоєння?
24.02 було зрозуміло, що Київ - все. Але якісь дивні люди намагалися щось довести для самозаспокоєння. Якщо лише здаватися, то точно ніколи не переможеш, а так можливі варіанти. Ну і в Інтернеті воювати - не окопи копати, у найгіршому варіанті відійдемо на заздалегідь підготовлені стовпчики.
А я считаю что в принципе с любым банком до определенного уровня можно в итоге мирно сосуществовать. Только надо понимать где те черты, которые нельзя пересекать. Для этого и существует общение. В том числе и через форум. Понятно что банки под видом борьбы за чистоту денег прячет процедуры своего финмона, но на то и щука чтобы карась не дремал. А под лежачий камень вода не потечёт, поэтому имея какие-то потребности в получении банковских услуг ничего страшного если клиент сам предварительно озаботиться на предмет того чтобы получить эти услуги максимально комфортно для себя. Ведь все вокруг меняется - тот же пумб, который был консервативен выкатил в свое время кэшбек от Ясно который позволял получать до 15% на комунале. Поэтому сжигать мосты ИМХО надо в самом крайнем случае, а от того чтобы периодически давать картам того или иного банка полежать на полке ещё особого вреда лично я пока не встречал (естественно если предварительно сделать так чтобы не попадать на плату за реактивность)
посетитель написав:Дивують тут люди.Зрозуміло же вже що ПУМБ фактично в будь-який момент може заблокувати кошти.Ні, все одно щось намагаються з'ясувати, доказати.Якись питання.В чому сенс? Для самозаспокоєння?
Нагадало: їх там нєт, це не ми, може вони заблукали, цього не може бути, а ви доведіть, не все так однозначно.
Пропоную пумбу ще 30 відсотків при поверненні брать.Як один банк тут сдуру хотів.Тут це прокатить, все одно несуть.
Ну в мене тута Депо під 11% і кредитка з лімітом 50К. Нові депо я вже не відкрию. КредЛіміт от Алка повернула. І по КБ Алка відновлюється. Схоже, що Мумба всьооо. Я то і повернувся на 2..3 роки, після 5 років забвєнія. Схоже, що поспішив, не любить банка своїх клієнтів -- жахає
Ото с депо я так тут трохи не попал як виявилося.Вже колись почав писати та не став, ліньки стало.Якшо коротко то всі зарахування депо на картку рахуються, в тому числі з вільного.
В нашій організації був зарплатний проект від Пумба, але були і в інших банках. Я наслухався стільки негативу про банк від колег, де банк брехав по умовах та відверто кидав людей, що обходив його стороною. Організація розірвала відносини с Пумбою. Але 15% за комуналку перетягли, зайти в банк. Так я людина дисциплінована , за буйки не плаваю та банк особисто мені нічого поганого не зробив, але ця атмосфера невизначеності напрягає. Свою співпрацю з банком я мінімізую.
в первую волну тягался я с Фондом в суде, по вкладу в банке Руслана Демчака. Так уважаемый суд не принял от меня распечатки скриншотов с сайта банка о повышенных процентах "для всех" в качестве доказательства, а принял во внимание от оппонента решение правления, согласно которому такие % ="индус". Присказка к тому, что у меня нулевой коэффициент доверия к жёлтым буквам на данной площадке общения. Коль уж ПУМБ спромогся отправить угрожающий паш в приложение с возможной блокировкой, для восстановления авторитета должен бы отправить так же паш с "новыми" условиями овер400. Возможно на офф.сайте есть разъяснение по новым правилам игры, я ничего не пропустил кроме этого?
Если Ваша платежная карта заблокирована и у Вас нет возможности предоставить в банк актуальные документы для переидентификации, обращайтесь на горячую линию банка для разблокировки.
в первую волну тягался я с Фондом в суде, по вкладу в банке Руслана Демчака. Так уважаемый суд не принял от меня распечатки скриншотов с сайта банка о повышенных процентах "для всех" в качестве доказательства, а принял во внимание от оппонента решение правления, согласно которому такие % ="индус". Присказка к тому, что у меня нулевой коэффициент доверия к жёлтым буквам на данной площадке общения. Коль уж ПУМБ спромогся отправить угрожающий паш в приложение с возможной блокировкой, для восстановления авторитета должен бы отправить так же паш с "новыми" условиями овер400. Возможно на офф.сайте есть разъяснение по новым правилам игры, я ничего не пропустил кроме этого?
Если Ваша платежная карта заблокирована и у Вас нет возможности предоставить в банк актуальные документы для переидентификации, обращайтесь на горячую линию банка для разблокировки.
При блокировке счета ПУМБ и связь с телефона блокирует, только в отделение!
"Нормальный"(свинский) ответ ПУМБы на просьбу отменить насчитанные проценты на просрочку, т.к. просрочка возникла по вине банка (банк без оснований и без предупреждения заблокировал средства для погашения, а также заблокировал возможность пополнить кредитку):
Відносно Вашого звернення по нарахованим відсоткам за Кредитною картою, повідомляємо, дані відсотки нараховані Банком правомірно, так як були порушені умови пільгового періоду за покупки у березні місяці з Вашого боку. Повне погашення за покупки березня відбулось 06.06.2022, до цього терміну на залишок суми заборгованості нараховувались відсотки.