Додано: Вів 05 лип, 2022 18:34
Ol_zy поддержка Пумба готовящая официальные ответы полностью отбитая если не сказать конченная. Им не возможно доказать ничего - просто выпадают на полный мороз и тупо сыпят ссылки на в принципе правильные пункты договора но без учёта конкретной ситуации. А уж если вы считаете, что банк виноват, то Пумб считает что по вашему вопросу существует только 2 мнения - его (Пумба) и неправильное. Поэтому в вашем случае надо применять то что на форуме называют "семь бед - один ответ" - т.е. жаловаться в НБУ. Никого другого они не слышат в принципе. Только из НБУ носом макет в то дерьмо что они сами натворили - только тогда почешутся... Может быть