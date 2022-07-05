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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:34

Ol_zy поддержка Пумба готовящая официальные ответы полностью отбитая если не сказать конченная. Им не возможно доказать ничего - просто выпадают на полный мороз и тупо сыпят ссылки на в принципе правильные пункты договора но без учёта конкретной ситуации. А уж если вы считаете, что банк виноват, то Пумб считает что по вашему вопросу существует только 2 мнения - его (Пумба) и неправильное. Поэтому в вашем случае надо применять то что на форуме называют "семь бед - один ответ" - т.е. жаловаться в НБУ. Никого другого они не слышат в принципе. Только из НБУ носом макет в то дерьмо что они сами натворили - только тогда почешутся... Может быть
WallNutPen
 
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  #<1 ... 174175176177
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