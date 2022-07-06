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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 18:34
Ol_zy поддержка Пумба готовящая официальные ответы полностью отбитая если не сказать конченная. Им не возможно доказать ничего - просто выпадают на полный мороз и тупо сыпят ссылки на в принципе правильные пункты договора но без учёта конкретной ситуации. А уж если вы считаете, что банк виноват, то Пумб считает что по вашему вопросу существует только 2 мнения - его (Пумба) и неправильное. Поэтому в вашем случае надо применять то что на форуме называют "семь бед - один ответ" - т.е. жаловаться в НБУ. Никого другого они не слышат в принципе. Только из НБУ носом макет в то дерьмо что они сами натворили - только тогда почешутся... Может быть
Додано: Сер 06 лип, 2022 07:42
Глюки после фотографирования карты
Пополняю в мобильном карту ПУМБа с карты другого банка. Если ввожу реквизиты карты вручную - все проходит нормально, а если карту сфотографировать - реквизиты распознаются правильно, но после ввода cvv и нажатия "Продолжить" начинаются глюки.
Это только у меня?
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:27
проверьте те ли цифры распознал
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