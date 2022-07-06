|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 18:34
Ol_zy поддержка Пумба готовящая официальные ответы полностью отбитая если не сказать конченная. Им не возможно доказать ничего - просто выпадают на полный мороз и тупо сыпят ссылки на в принципе правильные пункты договора но без учёта конкретной ситуации. А уж если вы считаете, что банк виноват, то Пумб считает что по вашему вопросу существует только 2 мнения - его (Пумба) и неправильное. Поэтому в вашем случае надо применять то что на форуме называют "семь бед - один ответ" - т.е. жаловаться в НБУ. Никого другого они не слышат в принципе. Только из НБУ носом макет в то дерьмо что они сами натворили - только тогда почешутся... Может быть
Додано: Сер 06 лип, 2022 07:42
Глюки после фотографирования карты
Пополняю в мобильном карту ПУМБа с карты другого банка. Если ввожу реквизиты карты вручную - все проходит нормально, а если карту сфотографировать - реквизиты распознаются правильно, но после ввода cvv и нажатия "Продолжить" начинаются глюки.
Это только у меня?
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:27
проверьте те ли цифры распознал
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:20
Распознает правильно.
Провел эксперимент - сфотографировал, в распознанном номере одну цифру заменил на неправильную (номер стал красным), потом вернул правильную - дальше все прошло нормально.
Додано: Сер 06 лип, 2022 15:50
А какие сейчас лимиты на снятие налички с карты ПУМБ в других банках-партнерах? Естественно речь о снятии без комиссии. Сегодня пробовал в Укрэксимбанке, так только 1000 грн дало. У нас родные банкоматы ПУМБ ни один не работает, все отключены. Приходится вот так снимать, через партнеров. Хотелось бы за раз побольше взять, а не только 1000 грн в день.
Додано: Сер 06 лип, 2022 17:44
безусловные только 1 и 2 по Визе (и то - надо смотреть, может и там уже 1, Кредо по-моему, 1 всем дает),
условные - как повезет, думаю, у мелких +- восстановилось как до войны: 2-4(5) тыщ: аккорд, рада, ТАС, больше по чужим и раньше-то не очень давали,
Ощад тоже 2-4
УкрЭксим по чужим (хз может Ощад мог быть в исключениях) никогда много не давал
Додано: Сер 06 лип, 2022 17:55
anis
Доброго дня!
Відповідь на ваше звернення надано в особистих повідомленнях.
Додано: Сер 06 лип, 2022 17:57
cohan
А Приват и Алка сколько наливают? Банкоматов Ощада и Рада нет рядом, а вот Привата и Алки на каждом шагу! Ну еще ТАС парочку есть рядом.
Додано: Сер 06 лип, 2022 18:11
yuri_m
Вітаємо!
Ліміт для зняття готівки з картки на добу 100 000,00 грн. Проте банки можуть встановлювати окремі обмеження в своїх банкоматах.На цей момент можна зняти готівку в банкоматах-партнерів: Ошадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, Raiffeisen, ОТП банк та в УкрПошті. Крім того:• в магазинах АТБ, Сільпо, Фора, Варус, Новус, Сім23, Лоток, Точка, Траш, FOZZY, ROSHEN• на АЗК: OKKO, WOG, УКРНАФТА, БРСМ-Нафта• в аптеках: Біла Ромашка, “Аптека 911”, “Аптека Оптових Цін”.Щодня до сервісу приєднуються нові торгівельні мережі.
В Ощадбанку 10 000,00 грн. на добу.
|