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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:17

Re: ПУМБ

PUMB, до 30 червня 2022 року комісія на внесення платежу через термінали самообслуговування партнерів ПУМБ (Приватбанку, iBOX, Easypay, Globalmoney, City24, Sistema) -- 0 % для всіх клієнтів.

Зараз дивлюсь сторінку за продуктом "всеМОЖУ" https://retail.pumb.ua/credit/can-all та бачу, що придбрали з партнерів ПриватБанк, а іншими продовжили стосунки до кінця року.

ПриватБанк дійсно видалили з парнерів ПУМБ? Та поповнення через їх термінали вже платне?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:02

Терміналів до біса є варіантів, а от що зі стежинкою нашою дорогенькою?
klug
 
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  #<1 ... 175176177178
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