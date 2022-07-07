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ПриватБанк дійсно видалили з парнерів ПУМБ? Та поповнення через їх термінали вже платне?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 19:17
Re: ПУМБ
PUMB, до 30 червня 2022 року комісія на внесення платежу через термінали самообслуговування партнерів ПУМБ (Приватбанку, iBOX, Easypay, Globalmoney, City24, Sistema) -- 0 % для всіх клієнтів.
Зараз дивлюсь сторінку за продуктом "всеМОЖУ"
ПриватБанк дійсно видалили з парнерів ПУМБ? Та поповнення через їх термінали вже платне?
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:02
Терміналів до біса є варіантів, а от що зі стежинкою нашою дорогенькою?
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:56
Re: ПУМБ
Прийшла комусь доплата за кешбек червневий?
Додано: Чет 07 лип, 2022 00:24
Re: ПУМБ
Не прийшла
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