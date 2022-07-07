Нет, можно сразу снимать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 12:39
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:21
Oktawa Добрий день! Переказ в окремих випадках може тривати до 3 робочих днів. Проте, зазвичай він відбувається миттєво. Якщо Вам зробили переказ коштів і прийшло повідомлення про зарахування, це означає, що кошти уже на рахунку, і Ви можете їх зняти в банкоматі.
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:26
Снятие наличных
Коллеги, подскажите пожалуйста, с карты какого банка выгоднее всего снимать наличку на территории Евросоюза?
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:38
Под ваши запросы не существует единого рецепта. Прежде всего таки важно какая страна евросоюза - потому как от этого зависит какую именно вы будете снимать валюту - ведь в разных странах ЕС можно снимать Евро, чешские кроны, пользкие злотые, руминские леи, венгерские форинты и т.п.
Во вторых вы не сказали в какой валюте будет карта с какой вы будете снимать валюту. Потому как самый простой и выгодный способ снятия скажем Евро - это с пакетной Евровой карты Альфабанка - из пакетов Блэк или Графит. Но если это будет снятие в злотых то возможно лучше использовать что-нибудь из карт Кредо-банка.
В общем в условиях вашей задачи явно не достает вводных для того чтобы дать верный ответ
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