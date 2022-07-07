Нет, можно сразу снимать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 12:39
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:21
Oktawa Добрий день! Переказ в окремих випадках може тривати до 3 робочих днів. Проте, зазвичай він відбувається миттєво. Якщо Вам зробили переказ коштів і прийшло повідомлення про зарахування, це означає, що кошти уже на рахунку, і Ви можете їх зняти в банкоматі.
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:26
Снятие наличных
Коллеги, подскажите пожалуйста, с карты какого банка выгоднее всего снимать наличку на территории Евросоюза?
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:38
Под ваши запросы не существует единого рецепта. Прежде всего таки важно какая страна евросоюза - потому как от этого зависит какую именно вы будете снимать валюту - ведь в разных странах ЕС можно снимать Евро, чешские кроны, пользкие злотые, руминские леи, венгерские форинты и т.п.
Во вторых вы не сказали в какой валюте будет карта с какой вы будете снимать валюту. Потому как самый простой и выгодный способ снятия скажем Евро - это с пакетной Евровой карты Альфабанка - из пакетов Блэк или Графит. Но если это будет снятие в злотых то возможно лучше использовать что-нибудь из карт Кредо-банка.
В общем в условиях вашей задачи явно не достает вводных для того чтобы дать верный ответ
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:56
Страна еврозоны, карты в наличии только гривневые, отдельного форума по снятию случайно нет?
Додано: Чет 07 лип, 2022 14:14
Не пойму - вам для жизни или для "валютного туризма"? Потому как в первом случае таки проще иметь 2-3 карты в валюте страны пребывания и не зависеть от курсовых рисков. Естественно валютой их надо будет пополнить до отъезда в Украине. А если это "туризм", то так бы и писали. Дело в том что сложно сейчас что-либо советовать - сейчас по гривневым картам ситуация меняется чуть ли ежедневно. То что было выгодно еще позавчера уже сегодня не выгодно от слова совсем. Даже если и назовут вам сейчас условную выгодную на сегодня карту банка "икс", вовсе не факт что к тому времени как вы будете снимать нал и главное к тому моменту как это снятие проведется по счету - в банке ничего не поменяется. А поменять банки могут и курс обмена,
и комис за снятие нала, и комис за то что валюта транзакции отличается от валюты карты.
В этом случае если не хотите заводить карты в евро совет может быть такой - возьмите все карты что есть и тестируйте за границей на небольших суммах снятия. И уже опытным путем сможете определить что выгодно именно в вашем случае именно в тот период времени как вам это будет надо за границей
Додано: Чет 07 лип, 2022 14:59
Давно пора цих "туристів" пустити помиру. Ракові пухлини на тілі інших людей це.
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