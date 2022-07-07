Додано: Чет 07 лип, 2022 14:14

Не пойму - вам для жизни или для "валютного туризма"? Потому как в первом случае таки проще иметь 2-3 карты в валюте страны пребывания и не зависеть от курсовых рисков. Естественно валютой их надо будет пополнить до отъезда в Украине. А если это "туризм", то так бы и писали.Дело в том что сложно сейчас что-либо советовать - сейчас по гривневым картам ситуация меняется чуть ли ежедневно. То что было выгодно еще позавчера уже сегодня не выгодно от слова совсем. Даже если и назовут вам сейчас условную выгодную на сегодня карту банка "икс", вовсе не факт что к тому времени как вы будете снимать нал и главное к тому моменту как это снятие проведется по счету - в банке ничего не поменяется. А поменять банки могут и курс обмена,и комис за снятие нала, и комис за то что валюта транзакции отличается от валюты карты.В этом случае если не хотите заводить карты в евро совет может быть такой - возьмите все карты что есть и тестируйте за границей на небольших суммах снятия. И уже опытным путем сможете определить что выгодно именно в вашем случае именно в тот период времени как вам это будет надо за границей