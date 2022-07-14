WallNutPen написав:на межбанковском рынке налички - валюту все еще и продают, и покупают.
а как этот рынок работает и где он находится ?
Если вы задаёте этот вопрос то это значит что у вас туда доступа точно нет . Межбанковский рынок налички это обычно генеральный договор между банками и по конкретной покупке обмен сообщениями по защищённым каналам связи плюс оплата по другим каналам. В общем это чисто межбанковская фича. Физиков там не бывает в принципе
WallNutPen написав:на межбанковском рынке налички - валюту все еще и продают, и покупают.
а как этот рынок работает и где он находится ?
Если вы задаёте этот вопрос то это значит что у вас туда доступа точно нет . Межбанковский рынок налички это обычно генеральный договор между банками и по конкретной покупке обмен сообщениями по защищённым каналам связи плюс оплата по другим каналам. В общем это чисто межбанковская фича. Физиков там не бывает в принципе
ну то что меня там нет - это я даже скрывать не буду хотел просто для общего развития узнать как оно вообще работает?. Это как я понимаю, банки между собой продают-покупают нал-безнал, что-то типа $1000 безнал = $1000 нал / $1000 безнал = $997 нал (дефицит нала, напр. самолеты не летают) / $1000 безнал = $1003 нал (дефицит безнала, напр. мвф не налил ) ?
Alex2007 написав:Это как я понимаю, банки между собой продают-покупают нал-безнал, что-то типа $1000 безнал = $1000 нал / $1000 безнал = $997 нал (дефицит нала, напр. самолеты не летают) / $1000 безнал = $1003 нал (дефицит безнала, напр. мвф не налил ) ?
Да. Банки продают-покупают наличные за безналичные в валюте и гривне. У кого-то много налички, а кто-то постоянно покупает. Покупают-продают 1 к 1(за 100000 наличных долларов - 100000 безналичных долларов) с уплатой комиссии в грн., которая зависит от ситуации на моменте. До войны были банки специализирующиеся на ввозе наличной валюты в Украину из-за рубежа. Думаю они и сейчас её завозят, только не самолётами как раньше.