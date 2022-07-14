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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 20:32

  Alex2007 написав:
  WallNutPen написав:на межбанковском рынке налички - валюту все еще и продают, и покупают.


:roll:
а как этот рынок работает и где он находится ?

Если вы задаёте этот вопрос то это значит что у вас туда доступа точно нет ;). Межбанковский рынок налички это обычно генеральный договор между банками и по конкретной покупке обмен сообщениями по защищённым каналам связи плюс оплата по другим каналам. В общем это чисто межбанковская фича. Физиков там не бывает в принципе
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 20:45

  Мизантрóп написав:mann с карты на карту? Да еще и в приложении пумбы(если комиссию не видно)

Да ). Из приложения пумбы)
А как надо,чтобы без комиссии?
mann
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 22:10

  mann написав:
  Мизантрóп написав:mann с карты на карту? Да еще и в приложении пумбы(если комиссию не видно)

Да ). Из приложения пумбы)
А как надо,чтобы без комиссии?

Тут на нескольких страницах об этом в основном и писали в траурных тонах. В Привате надо было погашать кредит в Пумбе. До 15.07 может дорожку успеете протоптать.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 05:24

  WallNutPen написав:
  Alex2007 написав:
  WallNutPen написав:на межбанковском рынке налички - валюту все еще и продают, и покупают.


:roll:
а как этот рынок работает и где он находится ?

Если вы задаёте этот вопрос то это значит что у вас туда доступа точно нет ;). Межбанковский рынок налички это обычно генеральный договор между банками и по конкретной покупке обмен сообщениями по защищённым каналам связи плюс оплата по другим каналам. В общем это чисто межбанковская фича. Физиков там не бывает в принципе


ну то что меня там нет - это я даже скрывать не буду :mrgreen:
хотел просто для общего развития узнать как оно вообще работает?.
Это как я понимаю, банки между собой продают-покупают нал-безнал, что-то типа
$1000 безнал = $1000 нал /
$1000 безнал = $997 нал (дефицит нала, напр. самолеты не летают) /
$1000 безнал = $1003 нал (дефицит безнала, напр. мвф не налил )
?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 07:10

  mann написав:
  Мизантрóп написав:mann с карты на карту? Да еще и в приложении пумбы(если комиссию не видно)

Да ). Из приложения пумбы)
А как надо,чтобы без комиссии?

ну все верно же тогда))
за такое по тарифу ПБ 0,5%
а надо было 8) viewtopic.php?p=5102741#p5102741

  Citizen_D написав:До 15.07 может дорожку успеете протоптать.

Неотропа с Visa Platinum открывается удаленно с парой селфи,но только для 10к на одно рыло в месяц и похоже начинают и их душить https://concord.ua/ru/news/concordbank- ... vplivu-nbu
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 07:45

Re: ПУМБ

  Alex2007 написав:Это как я понимаю, банки между собой продают-покупают нал-безнал, что-то типа
$1000 безнал = $1000 нал /
$1000 безнал = $997 нал (дефицит нала, напр. самолеты не летают) /
$1000 безнал = $1003 нал (дефицит безнала, напр. мвф не налил )
?

Да. Банки продают-покупают наличные за безналичные в валюте и гривне. У кого-то много налички, а кто-то постоянно покупает. Покупают-продают 1 к 1(за 100000 наличных долларов - 100000 безналичных долларов) с уплатой комиссии в грн., которая зависит от ситуации на моменте. До войны были банки специализирующиеся на ввозе наличной валюты в Украину из-за рубежа. Думаю они и сейчас её завозят, только не самолётами как раньше.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 07:56

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:...но только для 10к на одно рыло в месяц
До 30к грн/месяц:
по 10к грн для Р2Р/СЭП и снятие Кеша.
Но это надо у них узнавать. Вдруг и они захотели свернуть партнёрство.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:35

Всем владельцам кредиток дали отдельный лимит "Сплачуйте частинами NEW" 5000 грн.?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:48

  Vorlon написав:Всем владельцам кредиток дали отдельный лимит "Сплачуйте частинами NEW" 5000 грн.?

Неа)
lloydbanksua
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